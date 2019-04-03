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好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

六福村攜手萬花筒劇團 兒童節獻大戲

2019-04-03 10:30經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

想帶孩子欣賞兒童劇，又想帶孩子跑跑跳跳消耗精力？六福村將與風靡親子界的「萬花筒劇團」聯手合作，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版劇碼， 4月4日兒童節連假起至5月19日，周末假日下午時段演出。六福村也推出樂園門票加劇團票的套票組合，12歲以下孩童套票只要880元。

歡慶六福村40周年慶，樂園處處有驚喜，位於美國大西部主題村內的牛排館，將搖身變成兒童劇場。六福村將與風靡親子界的「萬花筒劇團」聯手合作，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版劇碼， 4月4日兒童節連假起至5月19日，周末假日下午時段演出。

六福村也推出樂園門票加劇團票的套票組合，12歲以下孩童套票只要880元。這項前所未有的跨界合作，讓親子們兩個願望一次滿足，帶給遊客玩樂新體驗。歡慶兒童節送給孩子們禮物，六福村兒童節連假期間（4/4-4/7）享12歲以下免費入園，兒童劇戲票現場優惠加購299元。

從野生動物園起家的六福村主題遊樂園今年歡慶40歲生日，同時長年承擔起教育、保育、以及地區救傷中心等重要生態任務，陪伴過無數世代成長。

六福村希望巡訪動物園不再只是走馬看花，第二季慶典活動「以動物派對」以動物園深度體驗及知性趣味為主軸，更首創與知名兒童劇團「萬花筒劇團」跨界合作，推出《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版，讓親子們欣賞了關懷動物的兒童劇後，就能直接近距離接觸可愛的動物們。六福村40歲生日，也要為孩子們慶生，演出當天生日的小朋友，能參與劇情中特別安排的驚喜喬段，以及獲得獨家生日禮物。

園方表示，六福村是全台唯一結合野生動物園與遊樂園的樂園，希望透過與兒童劇團的合作，以互動式的演出，引導孩子學會正確的方式與動物互動，寓教於樂萌發對動物、對人的愛護以及對生命的關注，學習用愛與關懷尊重生命，幫助兒童培養自信心和責任感。演出日期為4月4日兒童節連假起至5月19日周六或日15:30~16:30。

六福村與知名兒童劇團「萬花筒劇團」跨界合作，兒童劇《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快...
六福村與知名兒童劇團「萬花筒劇團」跨界合作，兒童劇《淘氣皮皮歷險記二部曲～我想快快長大》精緻版將在六福村演出。圖／六福村提供。
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