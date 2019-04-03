必比登推薦美食 入選24家夜市小吃名單出爐囉！

2019-04-03 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



第二屆台北米其林指南將於4月10日發布，繼之前先公布新上榜必比登推薦的12家美食餐廳之後，米其林今（3）日再公布這次入榜必比登推薦的夜市小吃名單。

米其林官方指出，台北24家夜市街頭小吃，其中有15家是首度上榜，今年總計有58個「必比登推介」店家收錄在本屆指南中。

2019年必比登推介夜市街頭小吃類名單如下：

南機場夜市

阿男麻油雞：提供四季合宜的養生麻油雞，現場可以添湯。雞腿七點多便售罄，得早點抵達以免撲空。

臭老闆 現蒸臭豆腐：口感細緻、吸飽湯汁的現蒸純素豆腐，配上香菇和九層塔，香氣格外撲鼻。

松青潤餅：潤餅卷裡填滿10種不同的餡料，每一口都扎實豐富，口感層次交疊。

無名推車燒餅：靠近夜市的盡頭，總是有顧客大排長龍，推薦甜酥餅和長燒餅。

寧夏夜市

方家雞肉飯：雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。

劉芋仔：「香酥芋丸」外殼香脆，裹著綿細芋蓉，而「蛋黃芋餅」裡包裹豬肉鬆，滋味更加濃郁。

豬肝榮仔：豬肝湯的湯汁鮮甜、豬肝爽脆，另外也別錯過淋上甜辣醬的肉粽。

饒河夜市

阿國滷味：有多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。

紅燒牛肉麵牛雜湯：這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。牛雜湯和乾拌麵的好滋味都令人無法忘懷。

陳董藥燉排骨：用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁、味道鮮美，喝來瞬間暖心暖胃。

福州世祖胡椒餅 ：新鮮製作的胡椒餅餅皮香脆，一口咬下滿是豬肉餡汁和胡椒的滋味，極受歡迎、要排隊才買得到。

士林夜市

鍾家原上海生煎包：生煎包底部煎得酥脆但上皮鬆軟，有鮮肉包和高麗菜包兩種口味。

好朋友涼麵：沾附香醇芝麻醬的麵條散發出淡淡的檸檬清香，再來碗味噌湯加蛋最對味。

海友十全排骨：店家40多年來都以獨門秘方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上。

臨江街夜市

梁記滷味：販售20多種滷味，如豆乾、雞內臟、海帶、鴨翅，門庭若市。

駱記小炒：位置隱匿，但值得前來尋味，品項不多，炒羊肉、炒牛肉、炒蛤仔是招牌。

天香臭豆腐：炸到金黃酥脆的豆腐汁多味美，豆香滿溢，與爽脆解膩的泡菜是絕配。

御品元冰火湯圓：熱呼呼的芝麻湯圓或花生湯圓舖放在剉冰上，再淋上桂花蜜，冰火交融的滋味，口感極佳。

公館夜市

雄記蔥抓餅：抓餅的外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配蜂蜜芥末、九層塔，香味四溢。

藍家割包：割包裡包覆滿滿的花生粉、香菜、酸菜、滷豬肉，吃起來有多層次的口感風味。

延三夜市

高麗菜飯 原汁排骨湯：高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，但卻令人唇齒留香，回味無窮。

大橋頭老牌筒仔米糕：米糕的糯米軟嫩而不爛、有嚼勁，可選擇肥豬肉或瘦豬肉口味，再淋上店家的自製醬汁。

施家鮮肉湯圓：湯圓外皮Q彈、肉餡飽滿，自1960年代以來就深受當地人的歡迎。

華西街夜市

小王清湯瓜仔肉：除了品嘗清湯瓜仔肉之外，也推薦號稱「黑金」的魯肉飯。