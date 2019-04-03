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快訊／必比登「夜市小吃」名單 24家上榜

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

米其林公布必比登推介58個小吃名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

暨《台北米其林指南2019》公布新上榜必比登推介12家餐館名單之後（共收錄34家必比登推介餐廳），米其林今（3）日再公布本屆指南「必比登推介」名單中的24家夜市街頭小吃，其中有15家是首度上榜。總計有58個「必比登推介」店家收錄在本屆指南中。

「必比登推介」是米其林評審員評估店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過新台幣1,300元（約37歐元）。

2019年必比登推介夜市街頭小吃類名單如下（「N」表示首度獲選於指南中）：

南機場夜市

阿男麻油雞：提供四季合宜的養生麻油雞，現場可以添湯。雞腿七點多便售罄，得早點抵達以免撲空。

臭老闆 現蒸臭豆腐：口感細緻、吸飽湯汁的現蒸純素豆腐，配上香菇和九層塔，香氣格外撲鼻。

松青潤餅（N）：潤餅卷裡填滿10種不同的餡料，每一口都扎實豐富，口感層次交疊。

無名推車燒餅（N）：靠近夜市的盡頭，總是有顧客大排長龍，推薦甜酥餅和長燒餅。

寧夏夜市

方家雞肉飯（N）：雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。

劉芋仔：「香酥芋丸」外殼香脆，裹著綿細芋蓉，而「蛋黃芋餅」裡包裹豬肉鬆，滋味更加濃郁。

豬肝榮仔：豬肝湯的湯汁鮮甜、豬肝爽脆，另外也別錯過淋上甜辣醬的肉粽。

饒河夜市

阿國滷味（N）：有多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。

紅燒牛肉麵牛雜湯（N）：這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。牛雜湯和乾拌麵的好滋味都令人無法忘懷。

陳董藥燉排骨：用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁、味道鮮美，喝來瞬間暖心暖胃。

福州世祖胡椒餅 ：新鮮製作的胡椒餅餅皮香脆，一口咬下滿是豬肉餡汁和胡椒的滋味，極受歡迎、要排隊才買得到。

士林夜市

鍾家原上海生煎包（N）：生煎包底部煎得酥脆但上皮鬆軟，有鮮肉包和高麗菜包兩種口味。

好朋友涼麵（N）：沾附香醇芝麻醬的麵條散發出淡淡的檸檬清香，再來碗味噌湯加蛋最對味。

海友十全排骨：店家40多年來都以獨門秘方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上。

臨江街夜市

梁記滷味：販售20多種滷味，如豆乾、雞內臟、海帶、鴨翅，門庭若市。

駱記小炒：位置隱匿，但值得前來尋味，品項不多，炒羊肉、炒牛肉、炒蛤仔是招牌。

天香臭豆腐（N）：炸到金黃酥脆的豆腐汁多味美，豆香滿溢，與爽脆解膩的泡菜是絕配。

御品元冰火湯圓（N）：熱呼呼的芝麻湯圓或花生湯圓舖放在剉冰上，再淋上桂花蜜，冰火交融的滋味，口感極佳。

公館夜市（N）

雄記蔥抓餅（N）：抓餅的外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配蜂蜜芥末、九層塔，香味四溢。

藍家割包（N）：割包裡包覆滿滿的花生粉、香菜、酸菜、滷豬肉，吃起來有多層次的口感風味。

延三夜市（N）

高麗菜飯 原汁排骨湯（N）：高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，但卻令人唇齒留香，回味無窮。

大橋頭老牌筒仔米糕（N）：米糕的糯米軟嫩而不爛、有嚼勁，可選擇肥豬肉或瘦豬肉口味，再淋上店家的自製醬汁。

施家鮮肉湯圓（N）：湯圓外皮Q彈、肉餡飽滿，自1960年代以來就深受當地人的歡迎。

華西街夜市（N）

小王清湯瓜仔肉（N）：除了品嘗清湯瓜仔肉之外，也推薦號稱「黑金」的魯肉飯。

《台北米其林指南2019》總共收錄58家必比登推介店家。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。

《台北米其林指南2019》，紅色字體為2019年新入榜名單。
《台北米其林指南2019》，紅色字體為2019年新入榜名單。
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