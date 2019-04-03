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創業之星選秀大賽／創業新秀30強 8日出爐

2019-04-03 00:25經濟日報 台北訊

您只管創業，故事我們來說！為激發台灣的經濟新動能，經濟日報今年舉辦第三屆「創業之星選秀大賽」，報名已於3月31日截止，獲得業界熱烈迴響，有110家報名參賽，超越前兩屆。

本項大賽延續前兩屆的競賽精神，獲選的創業團隊將可獲得本報豐沛的報導資源，大幅提升能見度，凸顯價值。

本報主辦的第三屆「創業之星選秀大賽」，由開發金控、華南銀行、彰化銀行、日月光文教基金會、新北市政府、天使投資協會、TXA創業家私董會、FutureWard共同協辦。

報名參賽的110家公司經評審業師團書面審查，將選出30家進入4月11日舉行的複選。入圍複選的30家名單，將在8日刊於本活動官網上，詳情請看QR code。

「創業之星選秀大賽」鎖定五大類別：1、智慧裝置；2、物聯網（含雲端、大數據應用）；3、金融科技（FinTech）；4、生技、醫療；5、綠能、環保。對象為設立七年以內的公司，本活動希望能協助成長中的企業成長茁壯。

本報主辦「創業之星選秀大賽」，抱著協助創業動能的理念，有別於一般競賽多半僅提供獎金的方式，本項活動意在洞悉產業趨勢、瞄準潛力新星，從國內的創業公司中，發掘出最具潛力、最有前瞻性的新秀。

評審業師團將從諸多參賽團隊中，根據專業特色、經營能力、事業展望與表達力綜合評選出最具潛力的公司團隊。

優秀的團隊經由本報報導不僅更廣為人知，提升能見度，在選拔過程，也能有來自創投、產業界的創業導師親臨指導，突破創業瓶頸。

「創業之星」決選暨頒獎典禮預定在5月14日，除了參賽團體，有志創業者可到場觀摩其他新創團隊的成果。活動現場並開放現場來賓及評審提問。藉由現場互動及專業點評，提供與會者最新創業趨勢及建議，期能帶動國內勇於創業的風氣。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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