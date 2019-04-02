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Gogoro3月掛牌9,433輛 歷年單月新高

2019-04-02 17:16經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

Gogoro宣布3月單月掛牌9,433輛，刷新在台單月掛牌新高。聯合報系資料照片...
Gogoro宣布3月單月掛牌9,433輛，刷新在台單月掛牌新高。聯合報系資料照片／記者郭宣彣攝影
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電動機車Gogoro宣布3月單月掛牌9,433輛，刷新在台單月掛牌新高，為電動機車台灣市場立下全新里程碑。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，全球電動化浪潮來襲，各國皆無不積極抓住產業發展機會，近年來台灣也在電動機車推廣上逐年發展有成，開始走入大眾生活。

Gogoro單月掛牌數達 9,433 輛，刷新單月掛牌數最高紀錄，累計車口數超越 145,000輛，在全台灣1,386多萬台機車中，約佔 1.04%，在從傳統燃油機車轉換到更智慧與乾淨的移動方式上，整個產業還有很大的成長空間，Gogoro 將攜手夥伴共同帶動電動機車產業發展。

陳彥揚表示，3月中發表新產品 Gogoro 2 Rumbler 後，有非常好的新車效應，在第1季尾聲創下佳績。

今年第3季起，將陸續見到更多合作夥伴的電動機車，Gogoro 將與夥伴一起帶動台灣電動機車產業邁向蓬勃發展。

下半年，三大合作夥伴 YAMAHA、宏佳騰、PGO 將陸續推出以 Gogoro 能源網路平台為基礎的電動機車，預期也將帶動台灣整體電動機車產業發展，包含品牌端、供應商、銷售通路等，並給予年輕學子更多學習與就業的機會。

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