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最貴停車場三拍4月23日登場 禁止處分有望解除

2019-04-02 14:32經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

最貴停車場「信義計畫區D3街廓」，原定2月底執行三拍，但因是「未合法送達」拍定前一日臨時喊卡，台北地院最新公告指出，該法拍將於4月23日重新執行。由於該法拍底價已打65折，但由於被標記「禁止處分」的限制有如緊箍咒，不過這次公告內容顯示，禁止處分限制有望解除，業界人士認為，屆時該物件法拍備受矚目。

據司法院法拍日前公告顯示，正對台北101的「信義計畫區D3街廓」，土地面積約1,550多坪，三拍底價為102.77億餘元，換算後每坪約為661.87萬元，根據台北地院最新公告資訊，4月23日將繼續執行三拍。

最貴停車場法拍案一坡三折，該筆標的是由幸福人壽前董事長鄧文聰整合成為地主後，2009年透過幸福人壽轉售給富創建設，但後因鄧文聰捲入幸福人壽掏空案遭查扣，導致富創建設無法藉由開發土地來清償銀行貸款，也因此該筆土地法拍有「禁止處分」的限制。

商仲業者認為，該土地最大阻礙就是「禁止處分」，讓投資人不敢出手，因此流入三拍導致底價低於市價。不過，最新公告也指出，該物件拍定後，拍定人依法繳足價金，台北地院將核發權利移轉證書後，通知台灣高等法院、台灣台北地方檢察署函塗銷該院、該署所囑請之禁止處分登記，以辦理移轉登記。也意味「禁止處分」限制可能有望解除。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「信義計畫區D3街廓」二拍時每坪土地底價落在827.34萬元，貼近該地段市場價格，基本上應該會有人進場，但受限於「禁止處分」的疑慮，最終以流拍收場，因此三拍每坪661.87萬元，加上禁止處分疑慮有望解除，價格著實吸引人，屆時拍賣可望吸引投資人買出手。

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