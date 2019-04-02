遠航桃園新潟4月起每周三班 衝日本賞櫻還送越光米

2019-04-02 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



遠東航空自2016年11月4日起首航桃園新潟航線至今已滿兩週年半，是目前市場上唯一直飛不中轉的航班。飛行時間平均約3個小時，省去轉機及轉搭鐵路之耗時及費用。

春天到了，日本賞櫻是台灣旅客最喜歡的旅遊行程，但是知名的景點經常是人潮洶湧，拍不到完整的櫻花美景。因《雪國》一書而聲名大噪的日本新潟縣，也有多處的賞櫻秘境及特色景點。

遠東航空發言人盧紀融表示，遠東航空獨家直飛桃園－新潟航班四月起每周一、三、五出發，航班選擇更便利，只要三小時就可以抵達賞櫻秘境，三天兩夜就可成行，機票最低價9,500元起（未稅）。此外現在搭遠航遊新潟，憑活動當日回程登機證及護照至新潟機場即可免費兌換越光米150g一包，越光米兌換活動日期：2019年4月5日、10日、13日、15日、17日、19日（共六天）。

遠航表示，位在新潟阿賀野市「瓢湖」，由於湖泊形狀類似葫蘆，又稱葫蘆湖，進入春天後，湖邊會開滿粉色染井吉野櫻以及鮮黃色連翹花，到夜晚後湖畔更會打上絢爛燈光，為賞櫻之旅增添浪漫氛圍。

台灣旅客最愛的新潟佐渡島，有著離島之美和特有的人文風景，由新潟搭乘汽船到佐渡，再搭巴士至佐渡金山的第三號停車場，道路兩旁與停車場內種植的櫻花，讓停車場也成為五星級的觀光景點，如果幸運的話，還有機會一賭日本國家級天然紀念物朱鷺的身影。

除了賞櫻之外，佐渡島也有其他特色景點值得探訪，佐渡盆舟是目前最受台灣旅客歡迎的景點，卡通《神隱少女》中，千尋搭的大木盆在真實生活中就是盆舟；原為當地人在臨近海域打撈海產的傳統文化，成為觀光的要角，除女船家為遊客掌舵，觀光客也可自己操控盆舟，樂趣無窮。