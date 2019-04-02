台灣虎航 今首航長灘島

2019-04-02 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣虎航今（2）日凌晨歡慶桃園-卡利波（長灘島）首航，也是台灣虎航繼去年底首航桃園－宿霧航線後，於菲律賓的第二條航線，讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。

卡利波國際機場位於菲律賓的阿克蘭省，也是該省境內觀光盛地：長灘島的主要進出利用機場之一。

長灘島擁有細綿的白色沙灘，曾數度獲封最美麗的沙灘，亦被譽為全球最美麗的島嶼之一。在經歷了為期半年的封島觀光整頓後，已於去年底再次重新對外開放，以更白淨的沙灘及更加清澈的海水迎接來自各國的觀光遊客。

為慶祝台灣虎航首航桃園－卡利波（長灘島），所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影。

台灣虎航的首航航班抵達卡利波國際機場後，機場當局也安排了灑水儀式，慶祝台灣虎航成為首家飛進卡利波機場的國籍低成本航空。

此外，今日搭乘首航班機的旅客，如於機內消費免稅品達一定金額門檻，即有機會獲贈限量紀念品，數量有限，送完為止。

桃園－卡利波（長灘島）航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT541，每周二、四及周六凌晨0時15分自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每周二、四及周六凌晨3時55分自卡利波國際機場起飛。

卡利波(長灘島)航線開航後，也是台灣虎航於東南亞地區的第3個航點。台灣虎航現在已飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計21個國際航點、28條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。