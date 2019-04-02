AirAsia進軍一站式服務 官網可預訂飯店行程餐廳

2019-04-02 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



亞洲低成本航空品牌AirAsia宣布進軍一站式旅遊平台服務，將擴大其產品範疇，讓消費者可以透過AirAsia官方網站即可預訂飯店、行程、餐廳等，成為能夠滿足旅行中所有需求的平台，目前剛上線階段僅提供英文服務，未來將會陸續提供其他語言版本。

AirAsia副執行長Aireen Omar表示，平台全新的改變讓AirAsia不單單只是提供航班服務，而是讓即使非搭乘AirAsia的乘客也能夠在此平台上進行選購，讓旅行更加完善。

每年在AirAsia官網上被預訂超過1,600萬次的航班，這意味者AirAsia擁有其龐大的會員數以及高黏著度，因此有足夠的優勢提供其他旅行服務，讓消費者能夠在AirAsia平台上ㄧ站式購買所有服務、擁有完整旅行體驗。

平台全新特點包括：

一、個人化的旅行體驗。AirAsia官網將利用搜尋以及消費者曾經預訂過的目的地做數據分析，可以準確推薦消費者適合的飯店、行程以及體驗，並提供優惠訊息，讓AirAsia官網不僅僅只是預訂機票的網站。

二、提供擁有超過500,000家的飯店以及民宿選擇，最高可提供4折優惠。

三、規劃旅行更容易。AirAsia平台上提供超過80個目的地的15,000多種獨特體驗，包含餐廳、景點門票、SPA等，旅客只要在一個網站上便可規劃完旅程。

四、購買行程以及其他旅行服務，也可以獲取AirAsia BIG點數，未來可用於航班折抵等其他費用。