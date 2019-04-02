長程線機票價撐不住了 最多降4,000元

2019-04-02 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



北愛爾蘭「巨人堤道」情境圖。圖／易遊網提供 分享 facebook

今年端午連假一共有3天假期，請4天還可休9天，加上初夏是旅遊的好時機，大大增加民眾出國意願。以易遊網機票數據來看，端午連假期間買氣和搜尋度已有20%的成長，短程線的熱門航點依舊以東京、大阪、首爾為主，歐洲則是倫敦、巴黎最熱銷，今年長程線票價有2~4千不等的降幅，飛巴黎甚至還有含稅2萬有找的票價，相當划算。

想安排短程旅遊的民眾，日本地區東京仍是國人最喜愛的旅遊地，今年東京票價只有近2%的降幅，但搜尋熱度仍超過10%成長，依然還是民眾出國的熱門首選。

若想要選擇CP值相對高的目地的，名古屋和北海道今年票價較去年便宜2,000左右，可說是日本降幅最大的航點，推薦民眾可把握此波票價調降的機會。

韓國釜山情境圖。圖／易遊網提供 分享 facebook

另外，韓國部份，近年釜山人氣越來來旺，加上票價約7~8千就能入手，是許多小資族的出遊選擇。

此外，6月開始即將進入夏季，也是海島度假的熱門季節，今年有計劃來趟海島旅行，不妨可安排在6月出發，不少海島旅遊地的平均票價較7~8月暑假便宜許多，且天氣也不會太過於炎熱，像是峇里島便宜約3~4千左右，關島、夏威夷可省5~7千，而沖繩、亞庇則有500~1,000元的微幅價差。

除了熱門航線外，端午假期想走訪不一樣的旅遊地，全球夯劇《冰與火之歌:權力遊戲》開播在即，已掀起劇迷們朝聖熱潮。劇中取景國家包含西班牙、克羅埃西亞、愛爾蘭、馬爾他等地，近期機票搜尋度和買氣也有明顯成長。

尤其是克羅埃西亞，在戲劇加持下，買氣達50%成長。想利用端午請假攻略來趟朝聖之旅，像是克羅埃西亞、北愛爾蘭「貝爾法斯特」、摩洛哥「卡薩布蘭卡」、馬爾他，最低含稅票價皆不到3萬。由於暑假長程線票價漲幅大，有計畫朝聖的民眾，建議可安排6月出發。

易遊網表示，今年端午連假有欲安排出國的民眾，除了可把握4月12日前長榮春季旅展、4月16日前華航60週年慶等促銷活動外，4月30日前於易遊網APP首購，還可再折200元。若想比較哪一天出發的票價最低，可利用「易遊網7X7」票價搜尋，一次比較最多49種去回程票價組合。