長榮航空 獲亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮

2019-04-02 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



新加坡航空於2019年榮獲全球最佳航空公司的第一位，而長榮航空比去年攀升了兩席次，成為全球十大最佳航空公司的第三位。長榮航空亦同時獲得亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮。 報系資料照 分享 facebook

全球最大旅遊平台TripAdvisor®今日公佈「旅行者之選」最佳航空公司的得獎名單，揭曉全球最受旅客喜愛的航空公司。 新加坡航空於2019年榮獲全球最佳航空公司的第一位，而長榮航空比去年攀升了兩席次，成為全球十大最佳航空公司的第三位；長榮航空亦同時獲得亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮。

TripAdvisor航空業、遊輪及陸路客運總裁Bryan Saltzburg表示：「恭喜全球50多家航空公司，包括長榮航空和新加坡航空獲得這項殊榮。航空業不斷專注提升消費者的飛行體驗，而這些獲獎營運商在此方面正是佼佼者。全球航空公司一致認為『旅行者之選』是旅行者的最佳認證。」

長榮航空董事長林寶水表示：「今年，長榮航空已踏入30年。在這30年間，長榮航空一直致力確保飛行安全和提升服務素質。非常感謝來自世界各地的乘客不斷支持我們，以及認同長榮團隊所作出的努力和關懷。展望未來，我們會繼續以提供卓越服務和飛行安全為優先。」

在全球十大最佳航空公司中，共有四家亞洲航空公司榜上有名，包括新加坡航空、長榮航空、日本航空和全日本空輸。其次是兩家中東的航空公司 – 卡達航空和阿聯酋航空。

2019年「旅行者之選」最佳航空公司所有得獎者名單可於網站參看。