十大住宅滯銷行政區出爐 台中三大屯區全入榜

2019-04-02 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房市雖露回溫曙光，各地仍有不少房子久久賣不掉，業者統計，其中又以台中三大屯區，桃園兩大精華區、新北淡水、林口，汐止與三重等十個行政區數量最多。

屋比房屋趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，滯銷住宅最多前十行政區，大多有推案量大、房價基期低、大坪數產品多等共同特色，景氣好時，這些行政區吸引大批民眾追高買進，以為可以獲利，但景氣反轉太快，追高者幾乎全遭套牢，難以脫手。

屋比房屋近日統計網路待售住宅，目前六都待售宅共28.9萬間，其中9.2萬間待售時間超過一年，占比32%，等於每三間房子，就有一間上網求售超過一年。

進一步統計，六都滯銷住宅量前十大行政區，台中市、新北市各四個，桃園兩個。

第一名為台中市西屯區，求售超過一年的物件高達3,407間，第二名是桃園市中壢區，也超過3,000間，達3,053間。

第三名至第五名為桃園市桃園區、台中市北屯區、新北市淡水區，均超過2,000間。第六至第十名，依序為台中南屯區、新北

林口區、台中北區，新北汐止區、三重區。十名滯銷住宅都在1,000間以上。

陳傑鳴表示，台中市三大屯區全部入榜，合計待售逾一年住宅達7,500間住宅，可說是六都最大套牢區。分析原因，主要和三大屯區近年推案量大、中大坪數產品多，以及房價衝太快有關。

陳傑鳴表示，三大屯區擁有捷運綠線、新市政中心、國家歌劇院、洲際棒球場等多項重大建設題材，近年建商積極推案。由於不少台北投資人看好台商回流需求，偏好中大坪數住宅，建商迎合投資客，也大舉興建這類住宅，並一路拉高房價。

但台商回流不如預期，市況顯示，先前以高價買進中大坪數的投資人，現在想以平盤轉手並不容易，滯銷宅因此快速累積。

至於桃園中壢區、桃園區，陳傑鳴分析，桃園過去房價遠低於雙北，成為大台北民眾移居天堂，其中生活機能完善的中壢、桃園區，更是北客主要購屋地區，也吸引大量投資人進場卡位。

但上述兩區近年房價節節上漲，逐漸失去大台北民眾青睞，這兩年大台北房價下修，外移買盤更是大舉回流雙北市中心區，先前在桃園、中壢買屋投資的民眾紛紛套住，買到相對高點的人，現在大多已無法用原來價格下車。