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華航人事安排 林佳龍：無關派系考量

2019-04-02 11:52聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部所屬事業單位近來有大變動，行政院昨天拍版華航董事長異動，由現任總經理謝世謙接任何煖軒職位。交通部長林佳龍今天表示，何煖軒榮退完成階段性任務，謝世謙則從基層做起，可促進內部勞資合作。至於外傳謝世謙是總統府秘書長陳菊人馬，林佳龍表示，「那是亂說的」。

林佳龍今天上午出席中華郵政舉辦的總統府建築百年紀念郵票發行典禮，受訪被問到華航董座異動。他表示，何煖軒這些年的貢獻完成階段性任務，現在由總經理謝世謙升任董事長，一方面是體現華航的傳承，同時希望在新的董事長帶領之下，可以促進勞資合作，盼華航今年邁向60周年可以有新的開始，相信人事調整對華航未來發展是正面方向。

外界解讀華航董座異動來自民進黨內多方角力，龍團隊挫敗、人馬無法進駐。林佳龍表示，人事安排考慮多方面，何煖軒榮退、謝世謙接任，是在整體考慮下對華航最好的發展，無關任何派系考量。林說，謝世謙也會跟交通部密切合作，相信會有很好溝通，交通部將全力協助華航有更好勞資關係，並提升競爭力。

外傳謝世謙是「南流」為陳菊人馬，林佳龍反駁「那是亂說的」，他跟謝世謙有很多互動，尤其在這次華航罷工，謝世謙呈現溝通協調能力。他說，最主要是他從基層做起，未來擔任董事長可促進內部勞資合作，對提升華航競爭力也有很大幫助，「我們有非常好的互動經驗，綜合考量之下，推薦他來接任董事長」。

觀光局副局長陳淑慧前天退休後，隨即在臉書開砲怒批林佳龍說謊、噁心，自爆被林佳龍逼退以安排「龍團隊」。林佳龍說，公務人員人事任用都有一定的制度跟規範必須遵行，陳淑慧到達退休年齡，也表達退休意願，人事單位原本依照制度調任她為參事，但她自己拒絕，交通部也予以尊重，團隊都用正面態度來看待有貢獻的夥伴。

交通部長林佳龍。本報資料照片
交通部長林佳龍。本報資料照片
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