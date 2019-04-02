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年收沒百萬難買北市房 這數據點破事實

2019-04-02 09:44經濟日報 記者游智文╱即時報導

房屋比價平台統計金融聯徵中心房貸資料指出，2009年在台北市買房子的人，63%年收入在百萬元以內，但去年減至48%，已連續五年低於五成，顯示年收入不到百萬元，在台北市買房愈來愈難。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，根據聯徵中心最新資料，北市去年Q3平均購屋總價為2081萬，以自備款2成、貸款20年、本息平均攤還來算，除了自備款達400萬元，每月房貸也達8.2萬元，難怪年收入沒有百萬，多數人不敢在台北買房。

屋比房屋比價平台根據財團法人金融聯合徵信中心房貸資料，統計去年六都貸款買房民眾年收入情況，整體來看，購屋人以年收入60萬以內最多，占比達37%，顯示去年購屋民眾以財力較不足的年輕首購族居多。

進一步分析六都情況，年收入不到60萬的購屋人，以台南占比45%最高，其次為高雄44%，桃園、台中都接近四成，新北也達35%，但台北市僅25%，高達52%在北市購屋的民眾，年收入超過100萬元。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，年收入60萬是一般受薪階級與首購族最常見收入級距，2018年六都整體有37%購屋貸款者年收入在60萬內，顯示除了台北市外，一般受薪階級、首購族在其他都會仍可找到合適的房子。

陳傑鳴表示，台北市這兩三年房價雖有回檔，但大漲小回， 購屋門檻仍高不可攀。聯徵中心資料，2009年Q1北市購屋總價為1,217萬元，二成自備款只要240多萬，每月房貸只要4.8萬元，但從2014年以後，總價幾乎都維持2,000萬以上，換算平均每月房貸都要7、8萬元。

他表示，根據屋比統計，現在北市住宅網路待售物件，就有高達62%、總價在2,000萬以上，甚至有四成總價逾3,000萬。年收入低於百萬的家庭，想在台北找到買得起的房子相對不易。

資料來源：屋比房屋
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資料來源：屋比房屋
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記者游智文／攝影
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資料來源：屋比房屋
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房貸買房
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