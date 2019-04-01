會計師無法表示意見 老牌蘋果西打廠大飲財報出不來？

2019-04-01 22:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大飲（1213）1日公告，會計師認為，大西洋集團去年第3季與關係人簽約以6.4億元取得三筆不動產，包括台南佳里、高雄湖內及新北市新店，及應收資金貸與關係人重大交易，因無法對該等交易取得足夠及適切之查核證據，所以出具無法表示意見的查核報告。

因大西洋集團去年第3季取得三筆不動產(台南佳里、高雄湖內及新北市新店)及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師無法判斷是否須對該等交易及合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，作必要之調整。

會計師說明，高雄湖內不動產之交易價格未考量該項不動產已有他項權利設定，逕參考估價報告之金額作為最後簽約成交價格依據，未能說明其交易價格之合理性。

前述不動產交易截至去年12月31日止，已之付新台幣5.47億元，卻遲未完成過戶程序（台南佳里今年3月27日完成過戶；高雄湖內今年3月28日完成過戶，惟仍有抵押權尚未塗銷)，未能具體說明遲未過戶之合理原因。

交易簽約後，經大西洋飲料股份有限公司董事會今年3月20日同意變更所有過戶相關稅費由大西洋集團負擔，其中土地增值稅新台幣3,302.6萬元於同年3月間支付，未能具體說明變更合理原因。

大西洋飲料股份有限公司董事會民國今年3月20日決議取消新北市新店之不動產交易，且依據今年3月21日大西洋集團重大訊息公告將該筆交易預付土地款1.55億元，帳列其他非流動資產轉為資金貸與。

另依據今年3月28日大西洋集團重大訊息公告，每月還款40萬元，導致還款期限逾32年。針對前述取消交易及還款條件約定未能說明其合理性。

大西洋集團截至去年12月31日對高雄湖內及新北市新店不動產交易相對人應收資金貸與之餘額為1.07億元，針對交易相對人之還款能力未有合理評估。

此外，交易相對人於今年3月提供其他地號之土地為擔保品，大西洋集團已提供前揭土地之估價報告，惟該擔保品之價值鑑定仍有未能釐清之處。