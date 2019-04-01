親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

會計師無法表示意見 老牌蘋果西打廠大飲財報出不來？

2019-04-01 22:27經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

大飲（1213）1日公告，會計師認為，大西洋集團去年第3季與關係人簽約以6.4億元取得三筆不動產，包括台南佳里、高雄湖內及新北市新店，及應收資金貸與關係人重大交易，因無法對該等交易取得足夠及適切之查核證據，所以出具無法表示意見的查核報告。

因大西洋集團去年第3季取得三筆不動產(台南佳里、高雄湖內及新北市新店)及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師無法判斷是否須對該等交易及合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，作必要之調整。

會計師說明，高雄湖內不動產之交易價格未考量該項不動產已有他項權利設定，逕參考估價報告之金額作為最後簽約成交價格依據，未能說明其交易價格之合理性。

前述不動產交易截至去年12月31日止，已之付新台幣5.47億元，卻遲未完成過戶程序（台南佳里今年3月27日完成過戶；高雄湖內今年3月28日完成過戶，惟仍有抵押權尚未塗銷)，未能具體說明遲未過戶之合理原因。

交易簽約後，經大西洋飲料股份有限公司董事會今年3月20日同意變更所有過戶相關稅費由大西洋集團負擔，其中土地增值稅新台幣3,302.6萬元於同年3月間支付，未能具體說明變更合理原因。

大西洋飲料股份有限公司董事會民國今年3月20日決議取消新北市新店之不動產交易，且依據今年3月21日大西洋集團重大訊息公告將該筆交易預付土地款1.55億元，帳列其他非流動資產轉為資金貸與。

另依據今年3月28日大西洋集團重大訊息公告，每月還款40萬元，導致還款期限逾32年。針對前述取消交易及還款條件約定未能說明其合理性。

大西洋集團截至去年12月31日對高雄湖內及新北市新店不動產交易相對人應收資金貸與之餘額為1.07億元，針對交易相對人之還款能力未有合理評估。

此外，交易相對人於今年3月提供其他地號之土地為擔保品，大西洋集團已提供前揭土地之估價報告，惟該擔保品之價值鑑定仍有未能釐清之處。

新台幣關稅
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 16:36

泰山搶攻茶飲市場 推《茶攤一條街》新品上市

2019-04-01 16:04

泰山聯手韓系品牌「貢茶」 強攻茶飲市場

2019-04-01 14:39

開闢名古屋航點 華航擴張貨運版圖

2019-04-01 14:39

永大18日股臨會 收購委託書大戰開打

2019-04-01 13:24

永豐銀與桃園合作 推300億元紮根融資專案利率1.49％

2019-04-01 12:57

新北太陽光電補助開放申請 每瓩2萬每案最高150萬

2019-04-01 11:25

六福皇宮熄燈 六福去年每股稅後淨損3.87元

2019-04-01 10:36

農委會要求高市府報告訂單明細 陳吉仲：否則很難落實

2019-04-01 10:08

謝志堅專訪／陽明致勝三招 力拚轉骨

2019-04-01 00:36

謝志堅專訪／海外奮鬥…有套搬家哲學

2019-04-01 00:35

點子農場／催生三意企業

2019-04-01 00:07

培育專才 中華公司治理協會設進修學院

2019-04-01 00:03

公司治理評量 13家創佳績

2019-04-01 00:03

國泰金首次參加公司治理評量 就獲獎

2019-04-01 00:03

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

趙無極三聯作 5月首登拍場

2019-03-31 23:27

董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作

2019-03-31 23:25

帝圖主打渡海四家

2019-03-31 23:25

台達電籌拍紀錄片 台灣的美躍上國際

2019-03-31 23:22

管理錦囊／識人．用人

2019-03-31 23:01

好書導讀／產官攜手 提升公司治理

2019-03-31 23:01

健康管理／跟銀行董座學養生

2019-03-31 23:01

當Adidas短鏈下單撞上寶成公大改革 鞋王轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 10:37

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 10:29

好書導讀／公司治理的十堂必修課

2019-03-29 00:22

行銷線上／優質廣告 紓解購後失調

2019-03-29 00:22

高績效教練／航向藍海三關鍵

2019-03-29 00:22

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:48

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

2019-04-01 11:00

群創回歸誠美材 著眼料源

2019-03-31 23:31

誠美材改選 群創卡位

2019-03-31 23:29

5月報稅大利多 小資族可省稅5100元、三代同堂省更多

2019-04-01 15:49

小確幸掰掰？2千元網購免稅 研議取消

2019-03-31 23:19

何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:40

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

今年報稅 三代同堂可能省稅2萬6,900元

2019-04-01 14:36

誠美材短線搭轎客 留意變數

2019-03-31 23:29

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

春天的新葉 台積接單逐季向上

2019-03-31 23:33

郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后

2019-04-01 12:48

新聞內幕／老華航人謝世謙升董座 顧了裡子更有面子

2019-04-01 18:08

小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

雙薪123萬元家庭報稅 這種狀況下免稅

2019-04-01 11:50

壽險業4月全面降息！宣告利率4字頭恐消失

2019-04-01 18:23

國民年金首期補繳展延到3月 僅2萬多人繳錢

2019-04-01 17:20

抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露

2019-04-01 00:24

櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾

2019-03-31 23:05

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top