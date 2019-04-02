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好書導讀／完善公司治理 創造企業價值

2019-04-02 05:59經濟日報 劉文正

這本《公司治理的十堂必修課》，依序從公司治理概論，進入董事會職能之討論，再由獨立董事之運作，進入審計委員會、薪資報酬委員會運作實務之討論，如此建構了本書的前五堂課。本書的後五堂課則談董事會在風險管理、舞弊偵查與防範、營業祕密之保護、資安防護之督導，並以董事會如何協助企業興利及創造價值為結尾課。

我拜讀了本書稿本，知道它內容豐富實用，也是作者陳清祥會計師長期學習及研究公司治理的心血結晶。尤其本書共收錄了近50篇作者在經濟日報、工商時報及其他各媒體發表的有關公司治理的專文，並將這些專文分門別類附於相關的每堂課主題討論後的章節，與各堂課主題相互輝映，並引導讀者思考，產生共振、共鳴的效果。

公司經營是結合一群利害關係人互信互賴、分工合作、共創價值、共享成果。現代的企業強調公司治理，而完善的公司治理能提升利害關係人對公司的信任、信賴，增加對公司的支持度與黏著度，有利公司形象、商譽等無形資產的加值，強化公司長期競爭力及續航力，有利接班傳承及永續經營。

公司治理的中心在董事會，而董事會的重要任務除了建立願景、建立價值理念外，就是策略指導及監督經營績效了。

《公司治理的十堂必修課》一書很值得公司主要股東、董事長、董監事及公司治理人員（或董事會秘書人員）及必須定期向董事會及功能性委員會報告的經理們來閱讀、思考、應用。

個人是企業專業經理人背景，服務企業已45年，自2005年由全職的外商專業經理人退出後，從事公司治理進一步學習與服務也已近15年。個人很高興看到這本公司治理實務性書籍的出版，也很樂意為這本書推薦，更期盼這本書能給讀者諸君帶來一些啟發與借鏡，並對所服務的公司產生價值。

（作者是中華公司治理協會理事長，本文摘自《公司治理的十堂必修課：一次看懂董事會如何為公司關、興利及創造價值》）

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