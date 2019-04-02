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策略經營／張一明 有套馬拉松投資學

2019-04-02 05:59經濟日報 黃力

保德信投信總座張一明 保德信／提供
保德信投信總座張一明 保德信／提供
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回顧初入資產管理業的情況，保德信投信總經理張一明分享，「當時發生六四天安門事件，印象深刻，不過也因為這樣，公司上下忙於外務，沒人搭理我，於是就從自己摸索開始。」轉眼間，30年過去了，張一明現在已是日理萬機、擁豐富資產管理經驗的投資長青樹。

張一明說，充滿變化的投資市場給了他許多學習機會，讓他即使已來到職涯下半場卻仍樂此不疲；在這之中，他體認到，不管是投資還是經營皆如馬拉松，要有步調有計畫，才不易在過程中迷失。

資產管理 從基礎做起

已任職第四家投信總經理的張一明認為，一家資產管理公司為客戶理財賺錢自是第一要務，而達到這個目的最好的途徑，就是要各個部門專注於基礎工作。

張一明接下保德信投信總座後，即從投資部門開始著手。他表示，建立溝通平台是非常重要的，因為投信所提供的商品和服務內容十分抽象，看不到也摸不著，若第一手的單位無法有效傳達完備的資訊，那麼，於內，將使行銷部門難以發揮，於外，也不易讓客戶有更深入的了解。

此外，張一明也將不同層面的檢視帶入投資作業中。「如果你沒辦法表達清楚，那就表示你想得還不夠透徹」，張一明認為，腦中的想法需有連貫性、邏輯性，才能進一步轉化為語文，而投資是強調思考的工作，故要審斷投資流程是否考慮得足夠全面，須藉由口語講述和文字書寫來進一步確認。

「這是正向的循環」，他補充，「想清楚了，講清楚了，也寫清楚了，接下來可就已有的基礎做更多的發想。」

業務方面，張一明下場站在第一線，直接與客戶交流，了解客戶的需求。他說，客戶對於基金品牌的印象，不僅只有績效表現，業務人員與客戶的溝通方式也是另一個影響客戶滿意度的重要環節。也因此，公司在教育訓練上做了許多調整，加強業務與客戶溝通方式，讓客戶清楚了解產品。

談到如何經營不同業務屬性部門，張一明謙虛表示，投信公司人事精簡且高度分工，經營者要清楚各部門的狀況，並找對部門主管，充分授權，「這不是件容易事，我還在學習。」

2019是保德信投信重要準備階段，張一明將公司發展劃分為二個部分，一為整併或新增旗下的基金以完善資產類別，二即是為退休理財市場做準備。

凝聚焦點 備齊產品線

保德信投信前身為已深耕台灣25年的元富投信，結合在地的管理團隊和全球資產管理經驗，保德信投信已是具有一定公信力及優勢的資產管理公司。

在這樣的背景下，張一明說，基本的資產管理規模已足，就商品藍圖上，也不打高空，先凝聚焦點，篩選三檔股票型、一檔固定收益型、一檔多重資產型基金做為主推的旗艦商品，努力提升其績效。

而保德信投信未來發展，則以長期理財服務為主軸，與張一明的投資心得不謀而合，他說明，投資如馬拉松，最要緊的是有步調、有計畫、不躁進，穩定地踩踏每一步，不被市場行情牽著走，才有機會完成預定的目標。

其中，尤以退休理財為保德信投信可以貢獻更多的領域。張一明強調，退休是每個人都會經歷的生涯階段，所以退休理財應是不分年齡皆有的需求，但以目前國人在這部分的重視程度來看，退休理財的觀念還仍有推廣空間。

為此，他將從提高大眾對相關議題的關注開始做起，未來則會運用自身經驗和保德信投信擁有的資源，提供長期理財服務，讓客戶在不同的生涯階段，都能夠得到適合的財務建議。

對於保德信投信的期許，張一明表示，不論是產品面上的增補還是退休理財服務，團隊皆有明確的策略，只要各部門能持續做好基本功，就能得到投資人的信賴。

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