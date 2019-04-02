職場修煉室／成功八字訣

2019-04-02 05:59 經濟日報 詹俊裕



個人在職場上體驗的成功八字訣：主動、紀律、正確、有效。簡單說就是要「主動」發現問題，找到解決方案，並在守「紀律」的原則下，做出「正確」的決策，以「有效」的執行力解決問題，提升團隊運作的效率與效果。擔任總經理時，我常對主管說：主動、主動，就是「主管要先動」的意思。

當然，我會以身作則，自己一定先動。理由是如果我不動，全公司誰都不動，我先動主管們就不得不動了，畢竟團體中所有同仁的眼睛是雪亮的，如若大家都在動而你我不動，完全無法領導。

事實上，主動的精神是出自內心，如果被逼才「假裝主動」，那就叫「被動」，甚至是表面上不得已的主動，一曝十寒的主動是沒有用的。

最近好朋友分享了中央大學認知神經科學研究所洪蘭教授的演講，其中有一句話這樣說：學習要「主動」才會有效果，被動學習、強迫學習都不會有效果的。主動閱讀可以增加個人的背景知識，背景知識豐富的人聯想力強，其解決問題的能力也愈強，她也以英國神探福爾摩斯為例說明主動閱讀吸收知識的人，其分析判斷的能力好，所以能偵破很多懸案。

今天和新竹中會同工討論教育訓練課程的安排，有一位同工很感慨地說：很多人上完課，轉身就忘了，所以再上一次也可以幫助大家恢復記憶。

是的，如果沒有主動求知的慾望，又不是他有興趣的課程，人們很容易聽了就忘記，我的經驗也是如此，我對魚菜花卉不熟悉，即使太太喜歡插花，我卻總是教不會，甚至是隨教隨忘，太太很無奈，我也沒辦法。

洪蘭教授也談到孩子的教育問題，她說：在小學三年級以前，學生要學習如何閱讀（Learn to read），三年級以後要主動閱讀各種課外書籍（Read to learn），增加自己的背景知識，如此才能培養分析思考的能力。由於上帝賜給每一個人的恩賜都不同，因此，要儘可能的「主動」幫助孩子找到他們的興趣與專長，讓孩子做自己專長又有興趣的事，才會快樂幸福。

當然，每個人天賦不同，一定要主動學習與訓練才能將天賦發揮最大效益。無論學習或工作，主動的心最重要的。正如富邦集團蔡萬才總裁所說：自己都管不好的人沒有資格當經理人。一個凡事都要別人說、主管催才會動的人怎麼管理別人呢？」請記得，只有主動的主管才會有主動的部屬。

（作者是叡揚資訊公司顧問╱馬偕紀念醫院董事）