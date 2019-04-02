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管理講堂／審時度勢 隱顯有度

2019-04-02 05:59經濟日報 張威龍

話說天下諸侯共誅董卓以後，成氣候的只有袁紹和曹操，而劉備則是屢屢受挫，此時只能是依附在曹操門下。儘管如此處境，但劉備意識到時機尚未成熟，所以就選擇了韜光養晦，低調行事，種菜弄花。而曹操從袁紹的手下一躍成為可以抗橫袁紹的一方之主，自然有其過人之處。

「青梅煮酒話英雄」。曹操為了試探劉備問到：「玄德久歷四方，必知當世英雄。請試指言之。」 劉備在列舉了當時割據一方的霸主之後，曹操都沒有流露出贊同之意，隨即說道：「夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。」劉備則問：「誰能當之？」曹操便指著劉備說：「今天下英雄，惟使君與操耳！」 劉備聞言大驚，把手中的筷子都掉在了地上。此時正好空中雷聲大作，劉備連忙解釋說：「一震之威，乃至於此。」曹操看到劉備如此膽小，心中對劉備也就不再有任何懷疑了。然而，劉備卻借機向曹操示弱，以求安身。

後來，他與關羽、張飛二人閒談中的對話，便足以說明其才智高深。他說：「我之所以在種菜弄花，就是要使曹操認為我無大志；不料曹操竟指我為英雄，我故意失驚掉落筷子。又擔心曹操生疑，故借怕雷聲來遮掩。」

很多人都有過這樣的經驗：在同主管或者前輩交談的時候，總是想在他們面前表現，以獲得他們的青睞；又或是通過他們的神情舉止，解讀出對自己有利的信息。但無論哪種情況，由於對時機把握得不準確、表現得不到位，結果非但沒能達成目的，反而在主管前輩面前出了醜，又讓對方沒有領會到自己的意圖。事後總是懊惱不已，暗恨自己口拙詞窮，成事不足，敗事有餘。其實，這些都說明事先準備得不夠充分，該高調的時候沒有表現出來，該低調的時候，反而卻高調行事。

這類窘迫情境的發生，說明審時度勢的能力不夠，把握不住分寸。那麼在職場上要如何才能做到這些呢？那就是要「隱顯有度」。「顯」是開放，最重要的是考慮周詳，「隱」是指封閉，最重要的則是嚴守機密。要做到周全與保密，應當遵循事物發展的規律。讓對方「顯」，是為了察其實情；讓對方「隱」，則是為了堅定對方的誠心。這些都是為了讓對方的心思、底細全部暴露出來，從而探測出對方各方面的表現。由此可見，所謂「顯」，或是讓自己出去，或是讓別人進來。而所謂「隱」，或是通過封閉來約束自己、或讓別人遠離。

事物都在變化，應對事物的方式也不是一成不變的，領導要學會審時度勢，高調時氣勢如虹，低調時靜若處子。在與人接觸的時候，要通過對方的言行，對其有一個基本的瞭解，然後通過進一步的談話，不斷驗證和修正自己的判斷，再根據自己的判斷做出相應的調整，選擇高調還是低調行事，旨在讓對方隨著我們的思維進行思考或者是讓對方接受我們的觀點。

在與人溝通的時候，審時度勢，隱顯有度就是一種隨機應變的處世技巧，有助於把機會掌握在自己的手中，為成功打下基礎。大道理往往不會告訴我們該如何具體去操作，它告訴的只是一個放諸萬事皆準的規律，該如何把握，需要領導們在實踐中領會，進而增長自己的智慧。尤其在變化萬千，競爭劇烈的環境中，必須懂得審時度勢、隨機應變，讓企業和自己始終處在有利的位置上。

（作者曾任崇右大學副校長，本專欄每周二刊登）

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