親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

台灣Uber如何迎接挑戰？洛杉磯的交通運輸觀察

手帕擦屁屁、拎鐵桶買魚 她的不塑生活古老又前衛

台中林酒店招待 鎭瀾兒童家園近百位小朋友吃五星美食

2019-04-01 21:02經濟日報 記者宋健生╱即時報導

兒童節將至，台中林酒店與財團法人大甲媽社會福利基金會附設鎮瀾兒童家園合作，今（1日）晚招待近百位弱勢兒童青少年，在森林百匯自助餐廳享用五星美食，讓到訪的孩童感受社會的溫暖，提前歡度兒童節。

兒童家園的小朋友，也精心準備國樂演奏「滿山春色」、客家民謠及台灣歌謠組曲，表達感謝之意。

台中林酒店董事長林協健表示，希望透過這場公益饗宴，以具體行動表達關懷，讓到訪的鎮瀾兒童家園兒童及青少年感受幸福及社會溫暖，在森林百匯餐廳享用八大主廚團隊精心準備的300道美味佳餚。

林協健也希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業共襄盛舉，讓更多善心人士與企業社團能持續關注社會的角落，送暖給弱勢孩童。

大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標表示，感謝台中林酒店的愛心付出，用全台最好吃、菜色最豐富的森林百匯自助餐，來招待兒童家園的小朋友，讓他們提前過一個開心的兒童節。

台中林酒店關懷弱勢兒童青少年公益饗宴，除了兒童家園的兒童青少年、志工、老師之外，並邀請大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標、大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園園長顏莉敏、立法委員顏寬恒、台中市社會局長李允傑及新聞局長吳皇昇等人共同參與。

台中林酒店與財團法人大甲媽社會福利基金會附設鎮瀾兒童家園合作，今晚招待近百位弱勢...
台中林酒店與財團法人大甲媽社會福利基金會附設鎮瀾兒童家園合作，今晚招待近百位弱勢兒童青少年，在森林百匯自助餐廳享用五星美食。記者宋健生/攝影
分享
這場公益饗宴，包括大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標(右三)、大甲媽社會福利基金會附設...
這場公益饗宴，包括大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標(右三)、大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園園長顏莉敏(左四)及台中林酒店董事長林協健(右四)等人都到場參與。記者宋健生/攝影
分享

兒童節
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

新聞內幕／老華航人謝世謙升董座 顧了裡子更有面子

2019-04-01 18:08

罷工協商有功！謝世謙接華航董座 機師工會：樂見其成

2019-04-01 17:46

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 16:36

泰山搶攻茶飲市場 推《茶攤一條街》新品上市

2019-04-01 16:04

罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:48

何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:40

泰山聯手韓系品牌「貢茶」 強攻茶飲市場

2019-04-01 14:39

開闢名古屋航點 華航擴張貨運版圖

2019-04-01 14:39

永大18日股臨會 收購委託書大戰開打

2019-04-01 13:24

永豐銀與桃園合作 推300億元紮根融資專案利率1.49％

2019-04-01 12:57

新北太陽光電補助開放申請 每瓩2萬每案最高150萬

2019-04-01 11:25

六福皇宮熄燈 六福去年每股稅後淨損3.87元

2019-04-01 10:36

農委會要求高市府報告訂單明細 陳吉仲：否則很難落實

2019-04-01 10:08

謝志堅專訪／陽明致勝三招 力拚轉骨

2019-04-01 00:36

謝志堅專訪／海外奮鬥…有套搬家哲學

2019-04-01 00:35

點子農場／催生三意企業

2019-04-01 00:07

培育專才 中華公司治理協會設進修學院

2019-04-01 00:03

公司治理評量 13家創佳績

2019-04-01 00:03

國泰金首次參加公司治理評量 就獲獎

2019-04-01 00:03

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

趙無極三聯作 5月首登拍場

2019-03-31 23:27

董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作

2019-03-31 23:25

帝圖主打渡海四家

2019-03-31 23:25

台達電籌拍紀錄片 台灣的美躍上國際

2019-03-31 23:22

管理錦囊／識人．用人

2019-03-31 23:01

好書導讀／產官攜手 提升公司治理

2019-03-31 23:01

健康管理／跟銀行董座學養生

2019-03-31 23:01

當Adidas短鏈下單撞上寶成公大改革 鞋王轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 10:37

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 10:29

好書導讀／公司治理的十堂必修課

2019-03-29 00:22

行銷線上／優質廣告 紓解購後失調

2019-03-29 00:22

高績效教練／航向藍海三關鍵

2019-03-29 00:22

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:48

壽險太集中？49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

2019-04-01 11:00

群創回歸誠美材 著眼料源

2019-03-31 23:31

誠美材改選 群創卡位

2019-03-31 23:29

小確幸掰掰？2千元網購免稅 研議取消

2019-03-31 23:19

何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:40

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

5月報稅大利多 小資族可省稅5100元、三代同堂省更多

2019-04-01 15:49

今年報稅 三代同堂可能省稅2萬6,900元

2019-04-01 14:36

誠美材短線搭轎客 留意變數

2019-03-31 23:29

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

春天的新葉 台積接單逐季向上

2019-03-31 23:33

郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后

2019-04-01 12:48

小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12

新聞內幕／老華航人謝世謙升董座 顧了裡子更有面子

2019-04-01 18:08

雙薪123萬元家庭報稅 這種狀況下免稅

2019-04-01 11:50

不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32

國民年金首期補繳展延到3月 僅2萬多人繳錢

2019-04-01 17:20

抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露

2019-04-01 00:24

櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾

2019-03-31 23:05

壽險業4月全面降息！宣告利率4字頭恐消失

2019-04-01 18:23

彩券中獎逾2千課稅2成 財長：3個月內研議

2019-04-01 14:06

去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆

2019-04-01 09:46

郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18

半導體鏈 下半年回溫

2019-03-31 23:29

名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！

2019-04-01 00:34

燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣

2019-04-01 09:14

哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力

2019-04-01 10:36

華映綠能將下市 財長：公股銀行損失23億元

2019-04-01 13:03

彰銀東莞回扣案 財長三點說明

2019-04-01 10:19

勞動基金今年前2月大賺1,694億元 創單月收益新高

2019-04-01 15:59

逸達腫瘤新藥 啟動全球授權

2019-04-01 05:58

房屋租賃終止 須向稅局報備

2019-03-31 22:30

鴻海飆漲停 市值突破1.12兆僅次於台積電

2019-04-01 14:32

美時打國際盃 對手變牽手

2019-04-01 05:58

企業家：台灣年輕人「不要安逸小確幸」要走出去

2019-04-01 15:19

董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作

2019-03-31 23:25

逸達研擬分割公司 引進新夥伴

2019-03-31 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top