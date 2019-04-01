台中林酒店招待 鎭瀾兒童家園近百位小朋友吃五星美食

2019-04-01 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



兒童節將至，台中林酒店與財團法人大甲媽社會福利基金會附設鎮瀾兒童家園合作，今（1日）晚招待近百位弱勢兒童青少年，在森林百匯自助餐廳享用五星美食，讓到訪的孩童感受社會的溫暖，提前歡度兒童節。

兒童家園的小朋友，也精心準備國樂演奏「滿山春色」、客家民謠及台灣歌謠組曲，表達感謝之意。

台中林酒店董事長林協健表示，希望透過這場公益饗宴，以具體行動表達關懷，讓到訪的鎮瀾兒童家園兒童及青少年感受幸福及社會溫暖，在森林百匯餐廳享用八大主廚團隊精心準備的300道美味佳餚。

林協健也希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業共襄盛舉，讓更多善心人士與企業社團能持續關注社會的角落，送暖給弱勢孩童。

大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標表示，感謝台中林酒店的愛心付出，用全台最好吃、菜色最豐富的森林百匯自助餐，來招待兒童家園的小朋友，讓他們提前過一個開心的兒童節。