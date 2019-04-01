新北補助太陽光電今起申請 目標發電量年成長1萬瓩

2019-04-01 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（1）日宣布，投入預算450萬元推動「獎勵全民屋頂設置太陽光電系統補助計畫」，自4月1日起正式開放申請，每瓩補助16,000元至20,000元，每案最高達150萬元，收件申請至4月30日截止。新北市表示，計畫設定預計未來五年內每年將成長10,000瓩為目標。

新北市說明，為持續帶動綠能蓬勃發展，本次補助案計畫共投入450萬元預算，以往例來說平均補助12件，由於補助案件較少，基於公平性原則，一改過去先送先審制度，改完月底收件截止後抽籤，至預算用完為止。

截至目前，新北市轄內已有502件案件，其中有158件為公部門屋頂，其餘344件為民間屋頂，總共設置容量為27,820瓩，年發電量達2,600萬度電以上，約相當萬里區一年家庭用電量。

新北市表示，過去三年來電量增幅都較上一年成長一倍，目前處於高檔穩定狀態，因此設定未來五年內，每年成長10,000 瓩為推動目標；新北市預估要達到此目標，大約每年需增加50家公部門屋頂，以及200家民間屋頂，包含一般住宅和企業工廠。

新北市經發局局長何怡明表示，推動再生能源是聯合國17項永續目標之一，新北市率先與國際城市接軌，自2013年起推動城市太陽能發展；並從公部門作起，推動公有屋頂逐年建置太陽光電系統，同時透過「提供設置獎勵補助」及「結合金融業者提供綠能設置融資貸款」全面協助資金融通，擴大民間使用。

新北市經發局綠色產業科科長廖士煒說明，由於公部門起步較早，目前目標以民間屋頂開發為主，除了經費補助外，另有爭取鼓勵措施，例如提高每度電可賣出的金額，由於北部日照比南部少三成，所以每度賣電價格可以增加15％，也就是南部一度電4.9元，北部則可以賣到一度電6元。