陸客、日客消費力復甦 我國旅行收入終於正成長

2019-04-01 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據央行國際收支統計，2018年我國旅行收入137億美元，較2017年的123億美元增加11.3％，連續三年縮減後終於轉為正成長。但另一方面，國人旅行支出也以194億美元續創新高，收支相抵後，旅行收支逆差仍達57億美元，已是連續第四年逆差。

央行官員分析，影響旅行收入的關鍵不外乎三大因素，「人來多少、停留多久、消費力多高？」去年來台旅客衝破1,100萬人次、年增3.0%，平均停留夜數也較上年增加1.1%。

至於每人每日平均消費金額（包含旅館內支出費、旅館外餐飲費、在台灣境內交通費、娛樂費、雜費、購物費等），詳細資料尚待交通部觀光局日後正式公布，但官員表示，根據目前了解的情況，以往身為貢獻「主力」的日本及中國大陸旅客，雖然消費力在過去幾年略有減緩，如今則有復甦態勢。

官員指出，觀察近年數據，每人每日平均消費金額均以日本旅客為首，並在2011年達到高峰，之後則因日圓貶值、消費稅提高及日本國內經濟因素，在台消費力逐漸下滑，而今可望轉為正成長。

根據觀光局統計，去年來台旅客續增至1,107萬人次，其中仍以陸客270萬人次占最多，但年減1.4％；日本197 萬人次，則增3.7％。

此外，新南向18國則在政府推動免簽措施下，去年來台達259萬人次，創下歷史新高，年增幅度高達13.6％，占比也由21.3％升至23.4％。

雖然我國旅行收入終於由黑翻紅，但與此同時，國人出國旅遊風潮不減，旅行支出續增至194億美元，旅行收支逆差仍達57億美元，與2017年相當，並未縮減逆差。

根據統計，去年國人出國1,664萬人次，年增6.3％，其中赴日續居首位，年增4.6％，其次為赴中國大陸及新南向18國，分別增加6.2％及12.8％。

針對國人鍾愛出國，旅行收支逆差持續過大，常遭外界批評「台灣觀光競爭力差」，但官員認為不宜就此簡化解讀，因為台灣的國際處境艱辛，也非聯合國成員，即便擁有許多世界遺產級的自然、歷史及文化，卻仍無法被教科文組織列為世界遺產，觀光能見度因此受到抑制。