內幕／老華航人謝世謙升董座 兩全其美的政治運作

2019-04-01 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



華航機師罷工後各界要求撤換高層進行檢討，今確定將由現任華航總經理謝世謙（右）接替現任董事長何煖軒（左）接任董座。 聯合報系資料照 分享 facebook

華航董事長確定由總經理謝世謙內升。熟知內情人士表示，謝志謙視為即將卸任董事長何煖軒的人馬，又是老華航人，由他接任，不僅可顧全桃園市長鄭文燦的面子及裡子，亦可兼顧航空專業，可說是兩全其美的人事調度。

謝世謙在華航服務30年，從基層做起，擔任過華航高雄、印尼、澳洲、台北分公司總經理，以及華航行銷副總經理 、集團子公司華儲公司董事長，歷練完整。

東吳大學經濟系畢業，尤其熟稔財務管理及會計制度，工作勤奮、非常懂「數字」，是相當稱職的航空專業經理人。

今年春節期間，華航爆發機師罷工，謝世謙率領華航經營團隊與工會展開長達一周的馬拉松式談判，不僅化解危機，也沒有全盤接受工會的訴求，將華航損失控制到最小，可說是平息罷工的功臣之一。

知情人士表示，罷工雖然落幕，但政府難免要找個「戰犯」；加上華航董座在公股事業中，是各路人馬覬覦的個「好缺」，使何煖軒下台的傳聞不絕於耳。

但問題是，何煖軒是鄭文燦的愛將，身為新潮流政治新星的的鄭文燦，在民進黨內聲勢扶搖直上，交通部長林佳龍想安排子弟兵（例如前台中市觀旅局長陳盛山）執掌華航，也不得不看鄭文燦臉色；在「蔡賴之爭」中，鄭文燦又力挺蔡英文。有總統當靠山，讓隸屬福利國派系的林佳龍，更難插手華航人事。

知情人士直言，從民進黨內派系政治利益分配的脈絡觀察，謝世謙出線「不令人意外」。謝世謙受何煖軒大力拔擢，由他接任何煖軒的遺缺，不僅可平息要求何煖軒下台的聲浪，亦能顧全鄭文燦的顏面。