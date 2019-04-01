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老夫老妻注意！說「我愛你」有機會免費搭超大郵輪

2019-04-01 17:56經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

旅行社龍頭雄獅今年與嘉年華郵輪集團旗下太陽公主號、歌詩達《威尼斯號Venezia》合作獨包五航次，並以「愛Move嘉年華」為主軸，打造郵輪大型主題派對式活動。

其中，歌詩達《威尼斯號Venezia》航次適逢國人最重視的母親節檔期，為能充分實踐以愛之名的旅遊體驗，故推出「老夫妻海上婚禮」特別企劃活動，邀請10對結婚超過40年的夫妻，只要在FACEBOOK大聲說愛、或分享兩人之間專屬的浪漫點滴，即有機會免費體驗最具備熱情與浪漫義式風情的歌詩達《威尼斯號Venezia》，並可體驗別具意義的海上郵輪婚禮，再次牽起彼此的手，許下白首偕老的心願，共創美好回憶。

雄獅旅遊總經理裴信祐表示，母親節一向被視為最重要的年度節慶之一，多數人都會安排一頓大餐或是出國旅遊，想好好慰勞媽媽的辛勞付出，卻忽略了媽媽是因為擁有堅定的愛情信仰，才能持續不間斷地為家庭付出，所以，讓媽媽暫時放下母親的身份，再度體會到被愛的感覺，正是這次活動設計的初衷。

《威尼斯號Venezia》建造復刻威尼斯經典場景，位於郵輪中心的聖馬克大教堂，彷彿置身知名的聖馬可廣場，更重金將威尼斯建造的貢多拉大運河餐廳直接搬到船上，還有嘆息橋以及曾演出「羅密歐與茱麗葉的」的鳳凰劇院，重現義大利威尼斯經典場景。

《威尼斯號Venezia》是目前以基隆為母港的訪台郵輪中，造價金額最高的一艘郵輪，亦是歌詩達郵輪在亞洲運行噸位最大的郵輪（噸位：135,500噸；載客數：5,260人）。

為了更符合亞洲市場文化，其飲食、娛樂風格皆為亞洲旅客量身打造，《威尼斯號Venezia》共有義式、美式、中式、日式及火鍋等多元異國風情的13間主餐廳；其中，義式餐廳「卡薩諾瓦餐廳」，邀請到享負盛名的米其林主廚Mr. Umberto Bombana設計的菜單，Mr. Umberto Bombana的8½ Otto e Mezzo BOMBANA 餐廳更是連續6年取得米其林三星殊榮，是各地饕客的朝聖指標。

雄獅旅遊在母親節檔期推出歌詩達《威尼斯號Venezia》的8天7夜行程，將前往鹿...
雄獅旅遊在母親節檔期推出歌詩達《威尼斯號Venezia》的8天7夜行程，將前往鹿兒島、宮崎。雄獅旅遊／提供
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歌詩達《威尼斯號Venezia》將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。雄獅旅遊...
歌詩達《威尼斯號Venezia》將貢多拉大運河、嘆息橋原汁原味搬上郵輪。雄獅旅遊／提供
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歌詩達《威尼斯號Venezia》精心復刻義大利知名景點聖馬克大教堂。雄獅旅遊／提...
歌詩達《威尼斯號Venezia》精心復刻義大利知名景點聖馬克大教堂。雄獅旅遊／提供
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