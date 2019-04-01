老夫老妻注意！說「我愛你」有機會免費搭超大郵輪

2019-04-01 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



旅行社龍頭雄獅今年與嘉年華郵輪集團旗下太陽公主號、歌詩達《威尼斯號Venezia》合作獨包五航次，並以「愛Move嘉年華」為主軸，打造郵輪大型主題派對式活動。

其中，歌詩達《威尼斯號Venezia》航次適逢國人最重視的母親節檔期，為能充分實踐以愛之名的旅遊體驗，故推出「老夫妻海上婚禮」特別企劃活動，邀請10對結婚超過40年的夫妻，只要在FACEBOOK大聲說愛、或分享兩人之間專屬的浪漫點滴，即有機會免費體驗最具備熱情與浪漫義式風情的歌詩達《威尼斯號Venezia》，並可體驗別具意義的海上郵輪婚禮，再次牽起彼此的手，許下白首偕老的心願，共創美好回憶。

雄獅旅遊總經理裴信祐表示，母親節一向被視為最重要的年度節慶之一，多數人都會安排一頓大餐或是出國旅遊，想好好慰勞媽媽的辛勞付出，卻忽略了媽媽是因為擁有堅定的愛情信仰，才能持續不間斷地為家庭付出，所以，讓媽媽暫時放下母親的身份，再度體會到被愛的感覺，正是這次活動設計的初衷。

《威尼斯號Venezia》建造復刻威尼斯經典場景，位於郵輪中心的聖馬克大教堂，彷彿置身知名的聖馬可廣場，更重金將威尼斯建造的貢多拉大運河餐廳直接搬到船上，還有嘆息橋以及曾演出「羅密歐與茱麗葉的」的鳳凰劇院，重現義大利威尼斯經典場景。

《威尼斯號Venezia》是目前以基隆為母港的訪台郵輪中，造價金額最高的一艘郵輪，亦是歌詩達郵輪在亞洲運行噸位最大的郵輪（噸位：135,500噸；載客數：5,260人）。