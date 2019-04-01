泰山搶攻茶飲市場 推《茶攤一條街》新品上市

2019-04-01 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



泰山（1218）積極搶攻茶飲市場，消費者愈來愈重視口感，手搖飲品興起後，泰山去年跟知名手搖飲品業者合作推出冷藏包裝茶，銷售傳捷報後，今（1）日將再度與韓系手搖飲品「貢茶」合作，推出全新口感的冷藏包裝新鮮屋產品。

泰山推出的《茶攤一條街》去年與COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家知名手搖茶品牌聯名合作，搶占冷藏包裝茶飲市場，上市短短9個月熱賣超過800萬罐，與水巷茶弄的聯名產品「檸檬小紫蘇」更是創下當年度果汁類飲料新品銷售第一的佳績。

今年，泰山的茶攤一條街再度展現強烈的企圖心，廣邀各大手搖品牌一起加入，創造多贏局面，韓國第一手搖茶品牌「貢茶」宣布加入茶攤一條街，貢茶近幾年積極拓展海外市場，目前全球已有將近1500個據點，去年更大手筆請來韓國當紅男星朴敘俊代言，將聲勢推向高峰，穩占韓國第一大手搖茶品牌地位。

今年，泰山企業也成功邀請「貢茶」加入《茶攤一條街》，以門市最暢銷的奶蓋系列產品做發想，混搭韓國最具人氣的草莓與起司，推出「韓風起司草莓奶茶」，略帶起司的淡雅香氣與鹹味，搶攻女生市場商機。