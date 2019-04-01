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泰山搶攻茶飲市場 推《茶攤一條街》新品上市

2019-04-01 16:04經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

泰山（1218）積極搶攻茶飲市場，消費者愈來愈重視口感，手搖飲品興起後，泰山去年跟知名手搖飲品業者合作推出冷藏包裝茶，銷售傳捷報後，今（1）日將再度與韓系手搖飲品「貢茶」合作，推出全新口感的冷藏包裝新鮮屋產品。

泰山推出的《茶攤一條街》去年與COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家知名手搖茶品牌聯名合作，搶占冷藏包裝茶飲市場，上市短短9個月熱賣超過800萬罐，與水巷茶弄的聯名產品「檸檬小紫蘇」更是創下當年度果汁類飲料新品銷售第一的佳績。

今年，泰山的茶攤一條街再度展現強烈的企圖心，廣邀各大手搖品牌一起加入，創造多贏局面，韓國第一手搖茶品牌「貢茶」宣布加入茶攤一條街，貢茶近幾年積極拓展海外市場，目前全球已有將近1500個據點，去年更大手筆請來韓國當紅男星朴敘俊代言，將聲勢推向高峰，穩占韓國第一大手搖茶品牌地位。

今年，泰山企業也成功邀請「貢茶」加入《茶攤一條街》，以門市最暢銷的奶蓋系列產品做發想，混搭韓國最具人氣的草莓與起司，推出「韓風起司草莓奶茶」，略帶起司的淡雅香氣與鹹味，搶攻女生市場商機。

茶攤一條街帶動泰山技術再升級，不僅與國際新成員的產品強勢吸睛，泰山在顆粒技術上更再度升級，成功將既有合作品牌Comebuy的明星產品「百香搖果樂」引進《茶攤一條街》。

茶攤一條街，韓風潮級混搭之戀，泰山《茶攤一條街》新品上市記者會。 記者黃淑惠／攝...
茶攤一條街，韓風潮級混搭之戀，泰山《茶攤一條街》新品上市記者會。 記者黃淑惠／攝影
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韓國第一手搖茶品牌貢茶宣布加入茶攤一條街。 記者黃淑惠／攝影
韓國第一手搖茶品牌貢茶宣布加入茶攤一條街。 記者黃淑惠／攝影
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泰山《茶攤一條街》是一個很特別的品牌， 同時跨足即飲茶市場中的不同品類，包括奶茶...
泰山《茶攤一條街》是一個很特別的品牌， 同時跨足即飲茶市場中的不同品類，包括奶茶、果汁及果茶等，產品線豐富多元。 公司提供
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