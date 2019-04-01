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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

去年查獲千件違法藥品 禁藥、劣藥、偽藥占近四分之一

2019-04-01 15:11經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據統計，2018年藥品管理檢查查獲違法藥品共1,088件，其中禁藥、劣藥及偽藥合計267件，占比24.5%；化妝品方面，也有超過千件遭查違法，仍以標示不符為大宗。

根據衛福部資料顯示，去年藥品管理受查家數共3.8萬家，違法者1,078家，占比2.9％較2017年增加0.1個百分點。

依違法對象統計，西藥及中藥的販賣者144家，製造者33家、藥局56家、中西醫院診所34家，其他如無照藥商、密醫、青草店、流動攤販、國術館等則占多數，共計811家，占75.2％。

去年查獲的違法藥品共1,088件，較2017年減少72件，其中禁藥175件、劣藥56件、偽藥36件，三項合計267件，其他違法案件如擅用或冒用他人藥物名稱、仿單或標籤等計821件，占75.5％。

化妝品管理方面，去年抽查化妝品5.7萬件，違法者1,019件，違法比率1.8％，較2017年增加0.4個百分點，其中仍以標示不符719件為大宗，占70.6％。

已處理的違法案件中，主要以移送所在地衛生機關476件居多，其次分別為行政處分364 件和移送法辦者59件。

此外，去年化妝品廣告違規案2,551件，雖較2017年減少39件，但罰鍰金額升至4,677萬元，年增幅度5.1％。

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