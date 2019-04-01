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永豐銀與桃園合作 推300億元紮根融資專案利率1.49％

2019-04-01 12:57聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

永豐銀行今天與桃園市經濟發展局簽署企業「紮根融資專案」合作備忘錄，總額度最高300億元。桃園市經發局局長郭裕信說，桃園是中美貿易戰的意外受惠者，已建立「台商回流小組」及媒合平台，協助業者解決五缺問題。永豐銀行副總、法金處處長林宏洋表示，力挺台商紮根，300億元額度不夠會再加碼。

林宏洋表示，紮根融資專案申貸範圍包括購置廠房、機器設備、營運資金等三大需求，最高貸款9成，期間最長20年，寬限期最長3年，利率1.49％起，「不是只有大廠，中小企業都照顧到」，希望透過完整的融資服務，攜手桃園經發局與台商及在地企業一起拼經濟。

經濟部統計，自今年一月推出「歡迎台商回台投資行動方案」以來，已有24家廠商通過審額，合計總投資金額約910億元，創造超過9000個就業機會。

郭裕信表示，目前24家回台投資台商中，有4家在桃園。桃園是中美貿易戰最大的受益者之一，桃園有完整的ICT聚落，而中美貿易戰影響最大的就是ICT產業。桃園有機場、捷運，交通方便，工業區產值全國第一，除桃園航空城外，還有7個工業區在開發中，主要產業聚落完整，亞洲矽谷等重大建設也在桃園。

郭裕信指出，桃園率先建立台商回流小組，整合中央及地方、單一窗口運作，解決企業的問題。針對台商最頭痛的缺地問題，桃園也透過新增工業區、開發產業園區，及私有可運用提地來提供，並透過用地媒合平台來解決業者的燃眉之急。

桃園產業發展自治條例也提供補助，給企業更多誘因，只要企業總部設在桃園或投資達一定金額，另有補助房屋稅、地價稅、房屋租金補貼、融資利息補貼及勞工訓練的費用等。

永豐銀行表示，去年與桃園合作簽署綠能融資合作備忘錄，聚焦用電大戶及企業營運需求，全方位協助桃園在地綠能產業發展，金額超過百億元，成果豐碩。今年再與桃園經發局簽署企業紮根融資專案，期許與桃園共力協力發展智慧物流、自駕車、觀光醫療與航太的重點產業，助企業立基桃園、進軍全球。

永豐銀行響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，今（1）日與桃園市經濟發展局簽...
永豐銀行響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，今（1）日與桃園市經濟發展局簽署企業 「紮根融資專案」合作備忘錄，總額度最高300億元。記者沈婉玉／拍攝
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永豐銀行響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，今（1）日與桃園市經濟發展局簽...
永豐銀行響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，今（1）日與桃園市經濟發展局簽署企業 「紮根融資專案」合作備忘錄，總額度最高300億元。圖右為永豐銀行法人金融處處長林宏洋，圖左為桃園市經發局局長郭裕信。記者沈婉玉／拍攝。
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