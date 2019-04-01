新北太陽光電補助開放申請 每瓩2萬每案最高150萬

2019-04-01 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市今（1）日宣布，為持續帶動綠能蓬勃發展，今年度續推獎勵全民屋頂設置太陽光電系統補助計畫，自4月1日起正式開放申請，每瓩補助16,000元至20,000元，每案最高達150萬元，收件申請至4月30日截止。

新北市經發局局長何怡明表示，推動再生能源是聯合國提出17項永續發展目標（SDGs）之一，新北市率先北台灣縣市，與國際城市接軌，自2013年起積極推動城市太陽能發展。並從公部門示範作起，推動公有屋頂逐年建置太陽光電系統，更同時於民間部門，透過「提供設置獎勵補助」及「結合金融業者提供綠能設置融資貸款」全面協助資金融通。

截至目前，新北市轄內已有502件案件，設置容量共27,820kWp（瓩），年發電量達2,600萬度電以上，約相當萬里區一年家庭用電量；新北市表示，未來設定以每年成長10,000 kWp（瓩）為推動目標。

新北市強調，設置太陽光電系統不只有長達20年穩定售電收入，更有隔熱降溫效果，具降低夏季屋內空調使用，以及帶動電費減少的附加效益，且市場技術已成熟，價格合理。

新北市說明，以北部來說，平均10～12年即可回收成本，再加上設備維護容易且保固期長，非常適合住家及工廠屋頂裝設。

為使民眾瞭解太陽光電系統，並試算設置成本與發電效益，新北市政府於今年度創新建置再生能源資訊平台，方便民眾瞭解公有案場設置太陽光電系統的建置資訊、即時發電量與累計發電量，掌握實際案場的發電情形。

此外，考量各地區因日照條件不同，發電效益也不同，為使民眾準確評估設置的成本效益，於平台輸入住家地址及屋頂坪數，將自動計算該地點的設置成本、年發電量、發電收入及回收年限等。

而今年度補助計畫，只要是在合法建築設置光電系統，並於2018、2019年取得同意備案或設備登記者，皆可申請設置補助，每瓩補助16,000元至20,000元，相當總設置經費的二、三成。