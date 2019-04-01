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六福皇宮熄燈 六福去年每股稅後淨損3.87元

2019-04-01 10:36經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

六福（2705）公布去年財報表現，2018年合併營收32.06億元，與2017年近乎持平，僅略衰退1%，合併稅後淨損為13.14億元，每股合併稅後淨損3.87元。

六福表示，去年營運持穩，合併營收達32.06億元，與前一年近乎持平，不過，主要受到認列台北威斯汀六福皇宮熄燈相關費用影響，全年稅後淨損13.14億元，較前一年虧損再擴大27%，每股稅後淨損3.87元。

六福旅遊集團自去年啟動體質調整計畫，在台北威斯汀六福皇宮停止租賃後，營運不確定因素已排除，日後將活用自有資產，在穩定營運的基石上，增添新的動能。

展望今年，六福表示，各大事業體中，台北六福萬怡酒店及六福村都較去年表現亮眼，台北六福萬怡酒店已於去年12月單月轉盈，今年1至2月總營收年增1成。

六福村今年1至2月也表現不俗，受惠於長天數連假多，前2月總入園人次近18萬，年成長率達34%，隨著第二季經典的動物派對活動即將來臨，加上兒童清明連假將至，預估兒童節4天連假將有超過4萬人入園遊玩，將助攻全年入園人次達150萬至160萬人，年增7-15%。

六福表示，看好今年台灣國旅市場表現，旗下的六福莊可望持續穩定獲利，再加上六福客棧3月初也遞件申請危老建築重建，也為素有台北華爾街之稱的南京松江商圈帶來活化翻新的氣象，鈺齊今年六福旅遊集團整體營運可望呈現谷底反彈。

已歇業的台北威斯汀六福皇宮。 本報資料照片
已歇業的台北威斯汀六福皇宮。 本報資料照片
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