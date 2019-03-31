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天使與魔鬼的混合體 除了藥物還可以做零食 大麻商機

2019-03-31 14:46香港01 記者鄭寶生／報導

一般人認為大麻等同毒品，也有意見指大麻合法化、規範之下，是重要的醫藥原料。 ...
一般人認為大麻等同毒品，也有意見指大麻合法化、規範之下，是重要的醫藥原料。 聯合報記者謝哲澍／攝影
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大麻近期成為中外最熱門投資主題之一，不止企業爭相推出產品，中美相關股份均接連炒上。一般人認為大麻等同毒品，但亦有意見指大麻合法化、規範之下，是重要的醫藥原料。

這種「天使與魔鬼」的混合體，投資前景如何？未決定投資之前，先了解一下大麻這種東西：

40多個國家　醫療可用大麻

分清楚種類之後，就能了解為甚麼近期大麻這麼熱門。截至2019年1月，包括美國、加拿大等全球41個國家宣布醫療用大麻合法，而超過50個國家宣布使用大麻二酚（CBD）為合法。由於醫藥及工業等需求增加，工業大麻、醫藥用大麻供不應求。

Jelly Belly創辦人 推出大麻軟糖

新產品帶來新商機，去年啤酒品牌Corona的母公司Constellation Brands宣布，以38億美元增持加拿大大麻生產商Canopy Growth。而可口可樂則計劃推出含有CBD的飲品。

最近令市場轟動的是，知名的彩色軟糖Jelly Belly的創辦人David Klein，在個人網站推出含有CBD的糖果，多達38種口味，全部注入10毫克的CBD。首批800包已經全部售罄，目前公司正在趕製新一批產品。

分析料可口可樂等巨企最受惠

大麻如果廣為使用，什麼人會最賺錢？《BBC》就認為，世界級品牌必定分一杯羹。

報道引述分析人士估計，可加入食品的休閒類大麻合法化一年之後，消費類大麻市場規模將達到42億至87億美元，消費者介乎340萬至600萬人。

在市場快速擴張之下，可口可樂等計劃售出含CBD成份飲品的企業，將會快速搶佔市場。

大麻近期成為中外最熱門投資主題之一。 圖／聯合報系資料照片
大麻近期成為中外最熱門投資主題之一。 圖／聯合報系資料照片
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生產大麻限制多　加拿大有多款許可證

大麻要種植的，那麼種大麻能否大賺一筆？《BBC》指出，部份農場得到許可，可以種植和加工醫藥用大麻。但這些「個體戶」面臨資金、土地使用等限制。

加拿大政府為了促使市場多元化，亦推出「微種植」和「微加工」許可證。

內地種植商：沒有賺到甚麼錢

投資者認為大麻種植公司股份可炒，但業界不是這樣認為。現時雲南和黑龍江都種植及加工工業大麻。《中國證券報》引述有在雲南種植的商家表示：「種植大麻在外面傳聞很賺錢嗎？就是說很多上市公司都進入工業大麻種植領域，然後股票就不斷的漲，有可能也是資本的打法。至於我們幹種植業，我說句實話，我們幹了那麼多年，真沒賺到甚麼錢。」

該商戶指出：「工業大麻種植廠因為技術、資金需求等方面止步於建設大麻花葉加工廠。就種植工廠而言，工業大麻本身的利潤微薄。」

小心A股亂炒　「天麻當大麻」

值得注意的是，A股市場部份炒起的「概念股」，本身與醫藥用大麻並無關連。例如金鷹股份是從事麻、毛、絲等紡織機械，以及相關紡織製衣工作，但連日炒上，就算公司發出多次風險提示，指明市場「炒錯」，但仍未能阻止股民的熱情。昆藥集團的業務主要是天麻等藥物，也被市場「天麻當大麻」炒起。

延伸閱讀：

RBC報告稱　機械人不單會取代人手　更助大麻取代咖啡

可口可樂擬與加拿大大麻製造商　研發大麻飲品

文章授權轉載自《香港01》

大麻毒品可口可樂

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