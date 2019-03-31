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不只是旅客 華航名古屋貨運首航

2019-03-31 11:58經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

華航自‪3月30日‬起開闢日本名古屋貨運航點，採B747-400F全貨機飛航，每週兩（四、六）班，新航線從台北飛往洛杉磯、舊金山，回程串飛名古屋返台之模式營運，不僅提升航網營運彈性，更為貨運飛航版圖擴張再下一城。‬‬‬

名古屋中部國際機場(NGO)位於日本愛知縣常滑市，為名古屋與中部地區主要的聯外門戶，擁有日本國內航線與國際航線綿密的航空網絡。目前名古屋飛航貨機航班甚少，多數貨物皆須轉運至東京及大阪方得出口。華航開航名古屋定期貨機，將有利於中部、名古屋附近製造業者直接出貨，減少將貨物運送至其他鄰近機場之內陸運輸成本。

華航在國際航空貨運表現站穩領先地位，依據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，2017 年國際航空貨運重量，華航承運約146.2 萬噸貨量，較2016 年成長10.3 ％，排名全球第7，載貨量達 5,741百萬延噸公里，較前一年成長8.9%，排名前十大。而華航2018年貨運營收497.49億元，較2017年同期增約15%。

華航積極掌握貨運脈動與貨源商機，藉由777與A350客機腹艙搭配貨機機隊運能，深耕區域市場並優化歐美與亞洲間緊密運輸，加強與聯航及國際性大型貨運代理商合作，提供更優質的航空貨運服務。

華航全貨機飛名古屋。圖／華航提供
華航全貨機飛名古屋。圖／華航提供
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