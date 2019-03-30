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台銀14個月內提103億元備抵呆帳 獨董質疑大有問題

原生台灣：台灣原住民的有機生活美學論壇 今日登場

2019-03-30 16:51經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

桃園市原住民族行政局指導，財團法人桃園市原住民族基金會今（30）日舉辦、由頑石生活有限公司執行的「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇，邀請享譽國際的阿美族旅英藝術家優席夫、Pulima藝術首獎得主達比烏蘭‧古勒勒，以及花蓮縣政府青年事務部執行長傅廷暐、原住民族文化事務基金會組長曾瓊慧，分別就創作歷程及產業實務進行經驗分享與交流。

桃園市原住民族基金會執行長、桃園市府原住民族行政局長林日龍擔任開場致詞表示，桃園市原住民人數居全台第三，更是都市原住民人口最多的城市，有7.4萬位原住民，其中47%為年輕人。

他說，近年來原住民文創產業逐漸蓬勃發展，甚至受國際矚目；去年7月桃園市原住民族行政局籌資成立桃園市原住民族基金會，期望能協助桃園原住民青年創業，讓文創與產業能跨域合作，創造通路和商機，未來能建立文創產業經營能力及品牌價值。

他也提到，去年透過桃園市三個協會，包括夢想家文教協會、阿美族三一教育文化協會和原住民教育協會推出六場次焦點座談，互相交流後，決定辦理第一屆原住民商品設計競賽，主軸聚焦在全球環保潮流、原住民的文化基礎及山林智慧，將在4月8日截至報名，總獎金50萬元。

他說，活動執行單位頑石生活有限公司、頑石集團創辦人林芳吟建議，除了競賽之外，也應推出講座論壇，讓藝術家與工作坊能交流，刺激創作能量，所以今年2至3月有五場巡迴座談之外，還有十場美學講座，以及兩場論壇，期能培養原住民美學素養，讓桃園原住民產業發光發熱，進而創造桃園品牌。

林日龍也指出，未來將會進入第二階段，將原住民的商品進入通路，開發桃園原住民電商平台，預計明年正式上線。

「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇今（30）舉辦，邀請阿美族旅英藝術家優...
「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇今（30）舉辦，邀請阿美族旅英藝術家優席夫（下排右二）、花蓮縣政府青年事務部執行長傅廷暐（上排左一）、財團法人原住民族文化事務基金會文化行銷部藝術管理組組長曾瓊慧（上排右一）、排灣族雕塑藝術家達比烏蘭‧古勒勒（上排右二）擔任主講人，桃園市府原住民族行政局長林日龍（下排右三）擔任開場致詞人。記者何秀玲／攝影
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桃園市原住民族基金會執行長、桃園市府原住民族行政局長林日龍今（30）日參加「原生...
桃園市原住民族基金會執行長、桃園市府原住民族行政局長林日龍今（30）日參加「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇時表示，期望能協助桃園原住民青年創業，讓文創與產業能跨域合作，創造通路和商機，未來能建立文創產業經營能力及品牌價值。記者何秀玲／攝影
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「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇邀請阿美族旅英藝術家優席夫（左）、花蓮...
「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇邀請阿美族旅英藝術家優席夫（左）、花蓮縣政府青年事務部執行長傅廷暐（中）參加綜合座談，頑石集團創辦人林芳吟（右）擔任座談主持人。記者何秀玲／攝影
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原住民文創產業

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