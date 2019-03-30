原生台灣：台灣原住民的有機生活美學論壇 今日登場

2019-03-30 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



桃園市原住民族行政局指導，財團法人桃園市原住民族基金會今（30）日舉辦、由頑石生活有限公司執行的「原生台灣：台灣原住民的有機生活美學」論壇，邀請享譽國際的阿美族旅英藝術家優席夫、Pulima藝術首獎得主達比烏蘭‧古勒勒，以及花蓮縣政府青年事務部執行長傅廷暐、原住民族文化事務基金會組長曾瓊慧，分別就創作歷程及產業實務進行經驗分享與交流。

桃園市原住民族基金會執行長、桃園市府原住民族行政局長林日龍擔任開場致詞表示，桃園市原住民人數居全台第三，更是都市原住民人口最多的城市，有7.4萬位原住民，其中47%為年輕人。

他說，近年來原住民文創產業逐漸蓬勃發展，甚至受國際矚目；去年7月桃園市原住民族行政局籌資成立桃園市原住民族基金會，期望能協助桃園原住民青年創業，讓文創與產業能跨域合作，創造通路和商機，未來能建立文創產業經營能力及品牌價值。

他也提到，去年透過桃園市三個協會，包括夢想家文教協會、阿美族三一教育文化協會和原住民教育協會推出六場次焦點座談，互相交流後，決定辦理第一屆原住民商品設計競賽，主軸聚焦在全球環保潮流、原住民的文化基礎及山林智慧，將在4月8日截至報名，總獎金50萬元。

他說，活動執行單位頑石生活有限公司、頑石集團創辦人林芳吟建議，除了競賽之外，也應推出講座論壇，讓藝術家與工作坊能交流，刺激創作能量，所以今年2至3月有五場巡迴座談之外，還有十場美學講座，以及兩場論壇，期能培養原住民美學素養，讓桃園原住民產業發光發熱，進而創造桃園品牌。