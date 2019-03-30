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台灣紡織穿上國際新衣 4月登米蘭設計周

2019-03-30 15:24經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

為協助國內棉紡業面對艱困經營環境，經濟部工業局此次特別編列3,000萬經費，但改變過去以集結各廠商方式赴國外參展接單，今年則是首次與地方政府合作，輔導台南在地15家紡織企業，將於4月8日~4月19日前往米蘭設計周參展，讓老字號台灣紡織穿上國際新衣，並以「接地氣」方式，讓國際認識來自台南古都的紡織產業。

其中，此次參展廠商之一的「宏遠興業」便擁有聞名國際的智慧紡織廠，更在全球擁有300多個商業夥伴，如：Nike、The North Face、Gap等。

據了解，此次台灣策展定名braIN TAIWAN（中文：遇見米蘭 臺灣新時尚），強調打破傳統產業MADE IN TAIWAN刻板印象，希望讓全球國際看見台灣紡織產業的創新思維與價值，已從代工角色提升為創新技術研發者，並與國際知名運動品牌如Nike、Adidas以及服飾集團如TOPSHOP、ZARA合作，靈活運用智慧型紡織布料以及技術到設計與生產上，具有傾聽並回應品牌和設計師需求的能力，讓國際知名品牌所推出的單品有煥然一新的呈現。同時，也宣告台灣紡織業已逐步轉型走向幕前迎接新時代。

此次參與米蘭設計周台灣策展的15間企業裡，如「宏遠興業」石墨烯機能布、防水機能布，「新光紡織」反光布料，「明基材料」AirySektor防水透氣技術等更皆是領先全球的智慧型紡織布料與技術。

另外，值得一提的是，此次參與的企業裡亦有不少第二代接班的新興企業如「溢勝纖維」和「上尊企業」等，而他們不約而同表示，台灣紡織產業面臨最大的挑戰是「要想辦法在低迷的大環境下生存」。

溢勝纖維是1986年成立的台南針織布料專業供應商，自創立以來始終堅持在台灣進行所有布料織造、染色、處理作業，如今已由第二代接手紡織業務，力求突破傳統。上尊企業則是台灣壓克力鑽及各式鈕釦製造商，已接班的第二代李佳恩近年來積極展開網路數位行銷，將累積的網路數位資產轉化為倍數成長的業績效應。

溢勝纖維是1986年成立的台南針織布料專業供應商，自創立以來始終堅持在台灣進行所...
溢勝纖維是1986年成立的台南針織布料專業供應商，自創立以來始終堅持在台灣進行所有布料織造、染色、處理作業，如今已由第二代接手紡織業務，力求突破傳統。 圖／溢勝纖維提供
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上尊企業是台灣壓克力鑽及各式鈕釦製造商，已接班的第二代李佳恩近年來積極展開網路數...
上尊企業是台灣壓克力鑽及各式鈕釦製造商，已接班的第二代李佳恩近年來積極展開網路數位行銷，將累積的網路數位資產轉化為倍數成長的業績效應。 圖／上尊企業提供
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米蘭宏遠

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