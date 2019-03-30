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幸福企業標準？近6成上班族：員工餐、員工旅遊

2019-03-30 05:57聯合報 記者張語羚╱即時報導

1111人力銀行調查上班族認為幸福企業的福利，高達59.5%認為應有員工餐廳／供餐、57.6%員工旅遊、53.0%員工健檢以及45.6%補助員工進修。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，台灣民眾消費與飲食的習慣逐漸改變，隨著單身人口、頂客族的增加，外食人口也跟著成長，近10年來餐飲業無論是營業額、家數以及從業人員數，都逐年提高，2018年國際餐飲評鑑機構首度登台，在台灣掀起美食熱潮，不但有跨國餐飲業者來台試水溫，台灣的連鎖餐廳、手搖飲料也紅遍全球，到歐、美、日、東南亞等國家展店插旗。

李大華說，為了和國際品牌競爭優秀人才，餐飲業者在福利上逐漸提升，除了一般餐飲業都具備的供餐、年終獎金、績效獎金等福利，還有業者以父母津貼、微笑獎金、語言獎金、入股等多元化的紅利津貼，一方面鼓勵員工在工作上進修，也透過薪資的提高來激發員工向心力。

1111人力銀行也調查上班族最嚮往餐飲業排行，並依據「連鎖餐廳」、「飯店旅館」、「手搖飲料」、「連鎖咖啡」、「連鎖早餐」、「麵包烘焙」、「特色點心」七大類餐飲業分項中票選出心目中最嚮往的幸福企業。

「連鎖餐廳」前10名（排行榜順序依筆劃排列）有王品、石二鍋、西堤牛排、爭鮮、夏慕尼、海底撈火鍋、陶板屋、麥當勞、鼎泰豐、摩斯漢堡；「飯店旅館」前10名為日月潭涵碧樓、老爺酒店集團、夏都酒店集團、國賓大飯店、凱撒飯店連鎖、寒舍餐旅集團、晶華國際酒店集團、福容大飯店連鎖、福華飯店集團、遠雄悅來大飯店。

「手搖飲料」前10名包含COCO都可茶飲、一芳水果茶、大苑子、五十嵐、天仁茗茶、春水堂、茶湯會、迷客夏、清心福全、樺達奶茶；「連鎖咖啡」前10名有85度C、Cama咖啡、丹堤咖啡、多那之台中咖啡概念館、西雅圖極品咖啡、伯朗咖啡、怡客咖啡、金礦咖啡、星巴克、路易莎咖啡。

「連鎖早餐」前10名為元之氣早午餐、世界豆漿大王、巨林美而美、弘爺漢堡、早安美芝城、呷尚寶、拉亞漢堡、晨間廚房、麥味登、蕃茄村；「麵包烘焙」前10名有一之軒、大黑松小倆口、伊莎貝爾喜餅、吳寶春麵包、亞尼克、阿默典藏蛋糕、洪瑞珍三明治、馬可先生健康烘焙、郭元益、微熱山丘；「特色點心」前10名為三顧茅廬、小南門豆花、台灣第一家鹽酥雞、哈根達斯、派克雞排、滷底撈、艋舺雞排、豪大大雞排、酷聖石、鮮芋仙。

1111人力銀行調查上班族認為幸福企業的福利，高達59.5%認為應有員工餐廳。圖...
1111人力銀行調查上班族認為幸福企業的福利，高達59.5%認為應有員工餐廳。圖為南亞科技總部內的員工餐廳。圖／聯合報系資料照片
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餐飲業咖啡手搖飲料

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