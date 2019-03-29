宏匯廣場力拚明年Q1營業 可望創造2,600個就業機會

2019-03-29 22:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



新北市政府與宏匯集團合作命名為「宏匯廣場」的「新北市新莊Au捷運商城暨停車場BOT案」，今（29）日舉行上梁典禮。該案預計在2020年第1季開始營業，未來可創造2,600個以上的就業機會，帶動每年台幣50億元以上的商業效益，並在50年BOT契約期間內為政府創造53億元以上的稅收。

「宏匯廣場」由新北市市長侯友宜，與宏匯集團董事長許崑泰共同主持上梁典禮，並預告這座總面積5.2萬坪，規劃包含2.7萬坪商場，6,000坪辦公樓，1.8萬坪停車場的綜合商務中心，將於明年3月正式營運。

宏匯集團表示，新莊副都心地處交通、建案眾多等優勢，宏匯看好副都心未來發展，打造佔地2.6萬坪的綜合性商場「宏匯廣場」，以容納未來2.5萬戶居民、以及機捷來客，目前積極搶在明年第1季開幕。

藍天集團董事長許崑泰表示，三重、新莊、蘆洲、五股、泰山5區118萬人口，但是缺少一家百貨商場，過去新北市作為台北的衛星城市，民眾住在新北市卻大多到台北工作與消費，未來新北民眾可以住在新北、消費在新北。