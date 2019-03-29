向韓國瑜致敬！王令麟重掌東森房屋 樂觀看待台灣房市

2019-03-29 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



東森集團總裁王令麟今天下午在台中舉辦「榮耀再現」2019東森房屋全國店東大會，重掌東森房屋經營權，全台200名加盟店東、店長到場力挺；王令麟談到台灣房市，他向高雄市長韓國瑜致敬。王令麟說，台灣房市成交量穩定成長，可望放大成長，他樂觀其成，尤其台中、高雄因台商回流、韓流效應皆持續帶動購屋熱潮，也將是東森房屋積極拓點區域。

王令麟指出，2016年全台房市交易量24.5萬棟，2017年26.6萬棟、2018年27.8萬棟，連2年逐步回溫，今年民眾購屋信心持續上升，相比去年1月、2月，六都交易皆呈現正成長，今年前2月，5大銀行新承做房貸金額也創近4年新高，年增超過1成，顯示房市成交量穩定成長，可望放大成長。

王令麟說，東森房屋全盛時期市佔率達25％、店家數曾達400家，目前店家數萎縮到220家，為強化房仲專業服務、數位及媒體資源，東森集團近日宣布將由東森國際租賃董事長蔡高明出任董事長，原董事長王應傑退任副董事長，東森集團總裁王令麟重掌東森房屋經營權。

王令麟今天宣布，東森房屋在回歸東森集團體系後，未來將導入集團資源，進行線上線下O2O零售整合，採複合式多元經營策略；他同時對200位店東信心喊話：「東森集團經營多年來，旗下品牌只做市場第一、第二，因此，東森房屋3年內市占率將從目前7％回升至20％！」