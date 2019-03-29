好野人變多 長榮航商務客大增一成

2019-03-29 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空今（29）日舉行法說會，去年燃油成本大增26%，但長榮航仍繳出稅後純益65.5億元、年增13.9%的佳績，打敗油價高漲。值得一提的是，去年長榮航商務艙載客人次大增逾10%，豪華經濟艙更大增近20%，代表客運業務的「含金量」提升，加上貨運業務因電商蓬勃發展而興旺。長榮航總經理孫嘉明說，今年營收目標跟去年一樣，為成長10%。

去年燃油均價為每桶85.15美元，較2017年的64.37美元大增32%；長榮航燃油成本為421.34億元，較前年的334.9億元增加26%，燃油成本占整體成本比重，也從前年的28%提升至33%。

儘管油價走揚，長榮航去年稅後純益仍成長13.9%，每股純益（EPS）1.5元也優於前年的1.31元。長榮航今日漲0.1元，收在15.1元。

長榮航總經理孫嘉明表示，去年打敗高油價最主要原因，就是客運業務的「含金量」提升。他解釋，長榮航為了切入北美高端商務客來台轉機至東南亞的商機，投入很多資源在北美打廣告行銷，長榮航在北美知名度明線提升。

孫嘉明說，去年不論北美到台灣、或台灣到東南亞的商務客都成長很多。去年商務客去年成長10%、豪華經濟艙成長近20%。

長榮航也針對經濟艙，今年推出「票價產品選擇」，讓旅客可以加價選擇例如逃生門旁可以伸腳的座位，將經濟艙的利益極大化，亦有助提高經濟艙的營收。

孫嘉明強調，今年前二月客運單位收益成長10％，且陸客來台旅遊人次止跌回升，雖然客運運能今年僅成長2.3%，但營收成長率有望遠遠超過這個數字。

在貨運業務方面，長榮航今年處分掉最後一架747貨機，並增添一架777貨機。孫嘉明說，777貨機載貨量雖不如747，但較747省油，有助節省營運成本。另外，長榮航六成貨物利用客機機腹載運，由於電商產品主要用機腹載運，且電商貨不會被美中貿易戰關稅掃到，為貨運業務成長增添動能。