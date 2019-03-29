親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

好野人變多 長榮航商務客大增一成

2019-03-29 19:54經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮航空今（29）日舉行法說會，去年燃油成本大增26%，但長榮航仍繳出稅後純益65.5億元、年增13.9%的佳績，打敗油價高漲。值得一提的是，去年長榮航商務艙載客人次大增逾10%，豪華經濟艙更大增近20%，代表客運業務的「含金量」提升，加上貨運業務因電商蓬勃發展而興旺。長榮航總經理孫嘉明說，今年營收目標跟去年一樣，為成長10%。

去年燃油均價為每桶85.15美元，較2017年的64.37美元大增32%；長榮航燃油成本為421.34億元，較前年的334.9億元增加26%，燃油成本占整體成本比重，也從前年的28%提升至33%。

儘管油價走揚，長榮航去年稅後純益仍成長13.9%，每股純益（EPS）1.5元也優於前年的1.31元。長榮航今日漲0.1元，收在15.1元。

長榮航總經理孫嘉明表示，去年打敗高油價最主要原因，就是客運業務的「含金量」提升。他解釋，長榮航為了切入北美高端商務客來台轉機至東南亞的商機，投入很多資源在北美打廣告行銷，長榮航在北美知名度明線提升。

孫嘉明說，去年不論北美到台灣、或台灣到東南亞的商務客都成長很多。去年商務客去年成長10%、豪華經濟艙成長近20%。

長榮航也針對經濟艙，今年推出「票價產品選擇」，讓旅客可以加價選擇例如逃生門旁可以伸腳的座位，將經濟艙的利益極大化，亦有助提高經濟艙的營收。

孫嘉明強調，今年前二月客運單位收益成長10％，且陸客來台旅遊人次止跌回升，雖然客運運能今年僅成長2.3%，但營收成長率有望遠遠超過這個數字。

在貨運業務方面，長榮航今年處分掉最後一架747貨機，並增添一架777貨機。孫嘉明說，777貨機載貨量雖不如747，但較747省油，有助節省營運成本。另外，長榮航六成貨物利用客機機腹載運，由於電商產品主要用機腹載運，且電商貨不會被美中貿易戰關稅掃到，為貨運業務成長增添動能。

今年油價趨穩，長榮航財務本部副總經理蔡大煒認為，目前航空燃油價格介於每桶70美元至80美元，預估85美元將是承壓區。他強調，去年燃油均價每桶為85.15美元，長榮航都能獲利，若今年燃油均價依然為85美元，有機會持續獲利。

長榮航空總經理孫嘉明。記者韓化宇／攝影
長榮航空總經理孫嘉明。記者韓化宇／攝影
分享

長榮航空油價

相關新聞

影／每天約跑、地方媽媽…北市公宅廣告超母湯！網笑翻：都發局嗑了啥？

2019-03-29 17:21

幸福企業！老闆鼓勵員工生育 補助最高達12萬

2019-03-29 18:53

王令麟誓言重返榮耀 東森房屋200店東齊聲力挺

2019-03-29 16:47

長榮航空：今年營收拚年增一成

2019-03-29 16:30

華夏總座林漢福：EDC價格已屆強弩之末

2019-03-29 14:21

觀光局公布各縣市春遊專案 相關企業員工加碼上限5萬元

2019-03-29 13:00

當Adidas短鏈下單撞上寶成公大改革 鞋王轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 10:37

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 10:29

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

管理一點靈／管理者須具備競爭性格

2019-03-29 00:52

好書導讀／公司治理的十堂必修課

2019-03-29 00:22

行銷線上／優質廣告 紓解購後失調

2019-03-29 00:22

高績效教練／航向藍海三關鍵

2019-03-29 00:22

羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖

2019-03-29 00:08

羅智先：小七開無人店 防找不到員工

2019-03-29 00:04

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球

2019-03-28 17:25

合併是生技轉型的萬靈丹？ 安成藥創生技私有化首例

2019-03-28 14:49

12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 10:19

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01

韓流發威 高雄迎千億投資

2019-03-29 01:08

逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

經部衝太陽能 從屋頂轉地面

2019-03-29 01:19

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

秒買秒退是同業趁「油」打劫？魏應充兄弟直播爆內幕

2019-03-29 15:36

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰

2019-03-29 11:09

列報扶養親屬 慎防三錯誤

2019-03-28 23:04

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

高雄愛情摩天輪 外商興趣高

2019-03-28 23:20

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08

太陽能產業低迷…達標挑戰大

2019-03-29 01:19

牌照稅4月1日開徵 三方式繳納

2019-03-28 23:04

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

經濟部再通過六廠商回台投資案 投資金額340億元

2019-03-29 17:11

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

公司治理四措施 6月30日前須完成

2019-03-29 00:45

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖

2019-03-29 00:08

製造業景氣燈號 連四個月亮「衰退」藍燈

2019-03-29 10:12

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

台灣Pay 嗶進小七

2019-03-29 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top