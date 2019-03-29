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王令麟誓言重返榮耀 東森房屋200店東齊聲力挺

2019-03-29 16:47經濟日報 記者宋健生╱即時報導

東森房屋回歸東森集團，今(29)日下午在台中林酒店舉辦「榮耀再現2019東森房屋全國店東大會」，集團總裁王令麟在會中誓言重返榮耀，全台200位店東也齊聲力挺。

東森房屋成立迄今已31年，全盛時期市占率達25%、店家數400家，近年因面臨房地產景氣變化、各房仲品牌競爭、行動科技快速變遷等影響，目前店家數約220家。

為強化房仲專業服務、數位及媒體資源，東森集團日前宣布，將由東森國際租賃董事長蔡高明出任董事長，原董事長王應傑退任副董事長，東森集團總裁王令麟重掌東森房屋經營權。

今天的「榮耀再現2019東森房屋全國店東大會」，首度號召全台200位加盟店店東、店長見面，造勢場面浩大，房仲菁英也齊聲歡呼力挺品牌重整後能突破重圍、重返榮耀。

王令麟當場宣布，東森房屋在回歸東森集團體系後，未來將導入集團資源，進行線上線下O2O零售整合，並採複合式多元經營策略，以因應市場變化，並強化競爭力。

王令麟也對店東信心喊話：「東森集團經營多年來，旗下品牌始終保持只做市場第一、第二，因此，東森房屋未來將不再是房仲落後品牌，三年內市占率將從目前的7%回升至20%，並協助加盟店東業績大增二至三成。

王令麟強調，東森房屋甚至不排除與建商、房仲同業品牌聯手合作，「不僅要重返房仲業領導品牌，更要讓房子賣得出去、錢進得來，店東發大財！」

對於房地產市場，王令麟也樂觀其成，他指出，2016年全台房市交易量24.5萬棟，2017年26.6萬棟、2018年27.8萬棟，連二年逐步回溫。

今年民眾購屋信心持續上升，相比去年1月、2月，六都交易皆呈現正成長，今年前二月，五大銀行新承做房貸金額也創近四年新高，年增超過1成，顯示房市成交量穩定成長，可望放大成長。

尤其，台中、高雄因台商回流、韓流效應均持續帶動購屋熱潮，也將是東森房屋積極拓點區域，去年東森集團合併營收217億元，獲利近24億元，預計從線上媒體端整合到線下零售端後，今年整體營收可達314億元，成長達45%。

東森房屋在台中林酒店舉辦「榮耀再現2019東森房屋全國店東大會」，集團總裁王令麟...
東森房屋在台中林酒店舉辦「榮耀再現2019東森房屋全國店東大會」，集團總裁王令麟在會中誓言重返榮耀，全台200位店東也齊聲力挺。記者宋健生/攝影
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