親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新門牌難辨識挨罵 新北市府：已發包 再改只會浪費

桃園機場節能減碳 今年獲ACI機場碳認證等級三

2019-03-29 15:49經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

桃園國際機場順應全球節能減碳環保趨勢，持續與國際民航組織緊密接軌，機場公司今（29）日表示，自2015年起參與國際機場協會（ACI）所屬之機場碳認證計畫，並於今年獲ACI肯定達到機場碳認證等級三-最佳化成果，機場公司董事長王明德近期將親自前往ACI年會領取證書。

機場公司說明，機場碳認證計畫（ACA）是由ACI所推動，為國際間唯一被認可的機場碳排放管理認證標準，透過機場揭露及認證溫室氣體排放量，逐步減量改善，並經獨立評估及確認機場在管理及減碳之成效，依成果頒予證書。

桃園機場陸續獲得ACA等級二-減碳認證，及等級三-最佳化認證，而目前全球共有54個機場取得等級三認證，亞太區則包括香港赤鱲角、韓國仁川、新加坡樟宜、日本成田、關西及桃園機場等。

機場公司表示，為達成節能減碳成效，採用「減少單位旅客溫室氣體排放量」作為ACA溫室氣體減量目標；並透過持續推動機場車輛電氣化、航廈照明LED化、機場焚化爐廢氣排放減量、空調冷氣與電氣設備耗能改善、天然氣熱水器汰換為高效率熱泵系統，及推動航空公司使用橋氣、橋電等各種具體作為，有效將每一位旅客的平均二氧化碳當量，從2015年的2.98公斤持續降低至2017年的2.68公斤，獲得ACI肯定，而預估2018年將可再降低至2.67公斤以下。

展望未來，桃園機場將廣邀駐機場單位共同投入節能減碳行列，辦理各單位的節電健檢服務與節電競賽，鼓勵所有機場同仁視減碳為己任，能朝向獲得最高等級的三+碳中和（Neutrality）認證努力。

ACI期望透過機場管理機制以降低碳排放量，減少航空運輸對於全球環境及氣候變遷的影響，於2009年推出機場碳認證計畫（ACA），鼓勵會員機場推動節能減碳，並依碳排放減量程度分為量化（等級一）、減碳（等級二）、最佳化（等級三）及碳中和（等級三+）等四個等級。

桃園機場減碳碳排放

相關新聞

華夏總座林漢福：EDC價格已屆強弩之末

2019-03-29 14:21

當Adidas短鏈下單撞上寶成公大改革 鞋王轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 10:37

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 10:29

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

管理一點靈／管理者須具備競爭性格

2019-03-29 00:52

好書導讀／公司治理的十堂必修課

2019-03-29 00:22

行銷線上／優質廣告 紓解購後失調

2019-03-29 00:22

高績效教練／航向藍海三關鍵

2019-03-29 00:22

羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖

2019-03-29 00:08

羅智先：小七開無人店 防找不到員工

2019-03-29 00:04

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球

2019-03-28 17:25

合併是生技轉型的萬靈丹？ 安成藥創生技私有化首例

2019-03-28 14:49

12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:48

智伸科第2季起看逐季增溫 今年業績衝高

2019-03-28 11:58

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 10:19

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

今年報稅省一筆！ 7大減稅優惠別錯過

2019-03-28 17:22

韓流發威 高雄迎千億投資

2019-03-29 01:08

頭一遭！處分書寫不好 金管會解職何壽川被政院打回票

2019-03-28 17:25

你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33

勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01

統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球

2019-03-28 17:25

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

經部衝太陽能 從屋頂轉地面

2019-03-29 01:19

逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

統一超開無人店 羅智先：不是為省成本 是預防找不到人

2019-03-28 17:21

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

何壽川不服被解除職務上告行政院 金管會維持原處分

2019-03-28 17:38

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

解決壽險業困境 新光金副董李紀珠建議借鏡日本

2019-03-28 18:52

列報扶養親屬 慎防三錯誤

2019-03-28 23:04

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

高雄愛情摩天輪 外商興趣高

2019-03-28 23:20

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

太陽能產業低迷…達標挑戰大

2019-03-29 01:19

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

牌照稅4月1日開徵 三方式繳納

2019-03-28 23:04

「2019米粉節」將登場 PChome 24h購物歡慶

2019-03-28 18:27

不滿大社工業區被降編 廠商聯誼會要告高市府瀆職

2019-03-28 17:19

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

郭台銘預告臉書直播 鴻海農業科技創業擂台賽

2019-03-28 20:19

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

公司治理四措施 6月30日前須完成

2019-03-29 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top