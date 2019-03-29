桃園機場節能減碳 今年獲ACI機場碳認證等級三

2019-03-29 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



桃園國際機場順應全球節能減碳環保趨勢，持續與國際民航組織緊密接軌，機場公司今（29）日表示，自2015年起參與國際機場協會（ACI）所屬之機場碳認證計畫，並於今年獲ACI肯定達到機場碳認證等級三-最佳化成果，機場公司董事長王明德近期將親自前往ACI年會領取證書。

機場公司說明，機場碳認證計畫（ACA）是由ACI所推動，為國際間唯一被認可的機場碳排放管理認證標準，透過機場揭露及認證溫室氣體排放量，逐步減量改善，並經獨立評估及確認機場在管理及減碳之成效，依成果頒予證書。

桃園機場陸續獲得ACA等級二-減碳認證，及等級三-最佳化認證，而目前全球共有54個機場取得等級三認證，亞太區則包括香港赤鱲角、韓國仁川、新加坡樟宜、日本成田、關西及桃園機場等。

機場公司表示，為達成節能減碳成效，採用「減少單位旅客溫室氣體排放量」作為ACA溫室氣體減量目標；並透過持續推動機場車輛電氣化、航廈照明LED化、機場焚化爐廢氣排放減量、空調冷氣與電氣設備耗能改善、天然氣熱水器汰換為高效率熱泵系統，及推動航空公司使用橋氣、橋電等各種具體作為，有效將每一位旅客的平均二氧化碳當量，從2015年的2.98公斤持續降低至2017年的2.68公斤，獲得ACI肯定，而預估2018年將可再降低至2.67公斤以下。

展望未來，桃園機場將廣邀駐機場單位共同投入節能減碳行列，辦理各單位的節電健檢服務與節電競賽，鼓勵所有機場同仁視減碳為己任，能朝向獲得最高等級的三+碳中和（Neutrality）認證努力。

ACI期望透過機場管理機制以降低碳排放量，減少航空運輸對於全球環境及氣候變遷的影響，於2009年推出機場碳認證計畫（ACA），鼓勵會員機場推動節能減碳，並依碳排放減量程度分為量化（等級一）、減碳（等級二）、最佳化（等級三）及碳中和（等級三+）等四個等級。