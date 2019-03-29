昭日餐飲集團「山雞部」 搶攻台中速食市場

2019-03-29 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



昭日餐飲集團搶攻速食市場，旗下最新品牌「山雞部」插旗台中一中商圈，並從即日起開放加盟，預計今年底全台開出10家以上直營及加盟店，業者並祭出前十家加盟店主免50萬加盟金。

「山雞部」打破傳統速食店思維，昭日堂美食團隊完美巧妙的將「女兒紅酒香炸雞」，與華人的靈魂主食「燒肉肉汁拌飯」、「沙茶濃口拌麵」等結合在一起，目標在競爭的餐飲紅海中，打造出屬於華人口味連鎖速食新品牌。

昭日堂餐飲集團目前旗下品牌有「昭日堂」燒肉、鍋煮各一家，「海悅酒店」在大陸及日本有8家分店，漢普頓商務中心在台北、台中各有一處據點。

山碁國際營運部總監劉育希指出，「山雞部」主打屬於華人口味的速食連鎖品牌，第一家旗艦店就開在一中商圈，去年12月開幕以來，成為明星藝人來台中必訪的名店，以五星級餐飲規格推出獨特台味的「華人口味連鎖速食」，豐富多變的道地台味，結合精緻餐點與速食店的優勢，更貼近市場。

餐點部分除有主打的炸物系列，另提供飯、麵食，完美契合早午晚三個用餐時段，無論是學生、上班族都能依自己的時段、喜好挑選餐點。

目前，商品中以「花雕雞腿塊」最受歡迎，肉品選用嚴選冷藏雞腿肉，確保肉質的新鮮與軟嫩多汁，配料部分也不馬虎，選用了十多種鮮新蔬果與陳年紹興女兒紅製成，肉感鮮甜略帶酒香的風味，成為了部落客推薦的超人氣商品。

近期更推出新商品「美國厚切牛肉薯堡」與「台客燒肉沙茶鐵板麵」，超厚的酥脆薯餅與特選美國牛肉堡，中間包覆香濃起司，讓顧客驚呼「很紮實」、「很療癒」、「很幸福」。

台客燒肉沙茶鐵板麵則聘請知名燒肉主廚調配獨家醬汁，新鮮的原肉切片經過「浸、揉、脫」三大工序完成，肉品甘醇彈口，搭配鐵板煎炒Q勁寬意麵，佐上由扁魚、紅蔥、香蒜、芝麻醬等，原料手工拌炒的特製沙茶醬，不僅台味十足且飽足感提升，超高CP值也深受商圈裡的上班族及學生喜愛。

為推動加盟，「山雞部」將首度參加4月12日在台北世貿舉行的「台北春季加盟展」，現場每天免費贈送200份花雕雞腿塊。