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國聚建設推案火力全開 國聚之境首發熱銷

2019-03-29 13:59經濟日報 記者宋健生╱即時報導

國聚建設今年推案火力全開，率先進場的豐原「國聚之境」，全案分三期開發、總銷達100億元，東區樂業路新案「國聚之禮」，總銷約20億元，均鎖定首購及首換菁英客層。

國聚建設去年砸下20餘億買下台中市豐原區仁洲街與文賢街、花博第一排的「新萬仁製藥」7,418坪總廠，將分成三期陸續推案，由於地點佳，尚未進場就吸引大批區域客洽詢。

「國聚之境」第一期基地面積2,207坪，產品規劃28至34坪、2至3房為主力，總戶數259戶，每坪開價22萬至25萬元，總銷20億元，目前採取分棟銷售；其中，A棟總戶數86戶，3月中進場不久，即傳出全棟完銷；B棟日前進場銷售。

「國聚之禮」位於東區樂業路、育英路口，基地面積1,272坪，總戶數155戶，規劃坪數 37至46坪的3房、4房格局，預計5月公開銷售。

​國聚建設日前與BMW台中汎德首度攜手品牌聯名活動，跨界打造《BMW藝文饗宴－春藝相聚》，在「國聚花園御所」展演現場，首次曝光傳奇大型房跑BMW M850i。

活動結合了創新國樂組合與傳統戲曲表演，與受邀的貴賓一同於「國聚花園御所」拓展表演藝術新視野。

這場品牌聯名的首屆藝文饗宴，以BMW 8系列傳奇回歸為主題，邀請集雅社共同製作高規格兩廳院級的表演節目，網羅創新國樂組合「三個人3peoplemusic」、熱衷推行創新歌仔戲的一心戲劇團，與全新BMW M850i跨界結合，打造殿堂級創意揭幕，讓貴賓在賞屋之餘，更席捲大台中車迷目光。

​國聚建設持續性的售後服務、重視藝術生活的品牌精神，與BMW核心理念：兼具駕馭樂趣、品味感性不謀而合。

活動當天除了首次登場的BMW M850i，同時集結SONY、KEF視聽劇院組合及義大利頂級香氛品牌Fornasetti全台首發，讓現場嘉賓一飽五感饗宴。

​雙方對於此次品牌間創意跨界合作、力挺在地藝文發展感到樂觀其成，後續也不排除有更多元的合作。

SONY、KEF視聽劇院組合及義大利頂級香氛品牌Fornasetti全台首發，讓...
SONY、KEF視聽劇院組合及義大利頂級香氛品牌Fornasetti全台首發，讓現場嘉賓一飽五感饗宴。記者宋健生／攝影
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「國聚花園御所」展演現場首次曝光的傳奇大型房跑BMW M850i。記者宋健生／攝...
「國聚花園御所」展演現場首次曝光的傳奇大型房跑BMW M850i。記者宋健生／攝影
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​國聚建設與BMW台中汎德首度攜手品牌聯名活動，跨界打造《BMW藝文饗宴－春藝相...
​國聚建設與BMW台中汎德首度攜手品牌聯名活動，跨界打造《BMW藝文饗宴－春藝相聚》。記者宋健生／攝影
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