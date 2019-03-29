觀光局公布各縣市春遊專案 相關企業員工加碼上限5萬元

2019-03-29 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



交通部觀光局今（29）日公布各縣市政府春遊專案配套內容彙整，本次「春遊專案」首次以中央和地方跨域合作方式辦理，透過各縣市政府盤點在地觀光資源、研提觀光活動，並由觀光局整合行銷及露出，盼為各縣市政府帶來旅遊人潮。

交通部表示，本次「自由行住宿優惠」相關資訊已提早在「108年度春遊住宿優惠活動」網站露出；各縣市政府為吸引民眾至該縣市旅遊，亦紛紛推出相關住宿優惠及加碼好禮，民眾除能於前揭網站查詢各縣市政府方案實施期間及加碼內容，參與春遊專案住宿優惠活動。

另外，在「團體旅遊優惠」的部分，國人如欲參團旅遊，可依各縣市政府公布之獎助規定，選擇參加合法旅行社辦理之國內旅遊團，或請合法旅行社協助安排2天1夜以上含40小鎮之在地旅遊行程。

交通部說明，部分縣市政府將贈送團體旅客地方特色伴手禮或加碼體驗活動，包括金門縣、連江縣或澎湖縣等離島地區，以及相關企業員工加碼上限5萬元之優惠。

本次各縣市政府實施春遊專案之內容、期程及優惠，可供民眾配套多元選擇，可在交通部觀光局觀光資訊網查詢外，也可逕洽各縣市政府窗口詢問。

交通部觀光局強調，未來將繼續協助各縣市政府更新及推廣相關活動內容及優惠，透過中央及地方共同合作活絡國內旅遊市場、帶動國人國內旅遊。