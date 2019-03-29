宏匯廣場今上樑 創每年50億產值、2,600個就業機會

2019-03-29 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



繼Google公司宣布進駐板橋台北遠東通訊園區，以及倡議工業區立體化擴大適用積極招商後，新北新商業核心發展再傳捷報。新莊Au捷運商城招商案─宏匯廣場（HONHUI PLAZA）工程進度穩定超前3.3%，提前於今（29）日舉行上梁典禮，後續商城預計2020年3月完工營運。

新北市政府說明，「新莊AU捷運商城」及「新莊國際創新園區」兩大BOT案由宏匯集團董事長許崑泰投資，打造「宏匯廣場」、「iTower商辦大樓」及「凱悅嘉軒酒店」，提供休閒娛樂、辦公等多項都市發展需求，待明年3月落成啟用後，可望優化新莊生活機能、帶來龐大產業效益，帶動新莊成為新北經濟發展重要核心。

許崑泰說，「宏匯廣場」投資金額超過46億元，預估可創造2,600個以上的就業機會、每年50億元以上的商業效益，並可替新北市帶來53億元以上的稅收，宏匯廣場於營運後將服務大台北、基隆與桃園共計925萬名居民，以及搭乘機場捷運而來的全球旅客。

新北市長侯友宜表示，新莊為新北市第二大行政區，不僅坐擁台64、65快速道路、環狀及機場捷運線，同時位處台北港、松山機場及桃園機場地理中心，具備交通樞紐的優越條件。

新北市府近年也鎖定新莊副都心，以大眾運輸導向（TOD）發展模式因勢利導，策略性推動包含「台灣電影文化中心」、「新莊北側知識產業園區」及「中港大排河廊改造」等重要建設及公有土地招商案。