新莊Au捷運商城宏匯廣場導入智慧停車 明年3月營運

2019-03-29 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新莊Au捷運商城招商案─宏匯廣場（HONHUI PLAZA）工程進度穩定超前3.3%，提前於今（29）日舉行上梁典禮，後續商城預計2020年3月完工營運。

新北市經發局說明宏匯廣場三大特色，第一、導入智慧停車系統，除規劃約2,500個汽機車停車空間，並提供鄰近新莊、泰山及五股等三區共五里里民睦鄰停車優惠外，更具備車位狀態顯示功能、自動車牌辨識及行車信號指示等智慧停車系統，可縮短尋找車位的時間。

第二、促進在地就業，優先提供20％工作機會予設籍新北市的市民，並設置約6,000坪的智慧辦公室及創新商情中心空間，延伸既有新北產業園區內的研發創意產業基礎，引領產業升級並與國際接軌。

第三，多元化商業活動，商場空間達2.7萬坪，預計引進400個專櫃，除日本Zepp海外第一個量身定做的表演場館「Zepp New Taipei」及美麗新影城已確定進駐外，並計畫引進日本國內最大規模的VR娛樂設施「VR Zone」，豐富新莊商業機能。

另外，針對宏匯集團預計認養緊鄰在宏匯廣場旁的願景公園，新北市以一條龍服務協助認養事宜，並召開多次會議研商認養方式，未來宏匯集團將打造願景公園成為親水、親子、親善、具多元性的1,000坪綠蔭空間，並規劃市集活動，連接2.6公里的親水廊道，讓市民騎乘腳踏車或散步期間，怡然自得。

經發局補充，在公有土地招商上，包含希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店及樹林秀泰生活店等已開幕營運，今年滬尾藝文休閒園區預計6月落成，新北市近八年來共創375億元投資額、15,644就業人數。

未來透過招商一條龍服務，預估二年內將可再創造200億元以上投資、2,500個就業人數的亮眼成績。