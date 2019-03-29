建商用這項策略 代銷：買房子的人最後都嘴笑目笑

2019-03-29 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



達麗建設在台中推出的「達麗大道」，28日舉行熱銷公開記者會，業者表示，個案基地912坪，退縮40公尺，未來有近400坪的綠地，但總價688萬起，為區域首個擁有豪宅氛圍的首購個案，因此開賣兩個月即熱銷五成。

達麗大道位於西屯區青海南街、上安路口，由高雄知名代銷上揚國際建築團隊負責銷售，個案規劃地上23層、地下4層建築，總戶數193戶，室內19至36坪，每戶總價688萬至1,188萬元，總銷約22億元。

上揚國際總經理林聰麟表示，和達麗建設已合作多個建案，達麗建案有個特色，就是每個買房子的人最後都嘴笑目笑。

主要是達麗建案一開始都採讓利策略，讓買屋的人有獲利空間。以上揚代銷、現在正在交屋的高雄「全民萬歲」為例，兩年多前預售價格約每坪13萬至14萬元，現在則是每坪約17到18萬元，早進場的大多賺到兩成，比較慢買的也至少賺一成。

林聰麟指出，上揚與達麗合作的高雄「達麗東京」約有410多戶，也在9個月內幾乎賣完，「這個案子在未來交屋的時候，估計也會漲15％~20％」。