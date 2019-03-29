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法拍四年新高 這個地方爆大量

2019-03-29 09:50經濟日報 記者游智文╱即時報導

內政部統計顯示，法拍市場熱度上升，2018年達5,234件，創四年來新高。以六都來看，桃園增溫最明顯，年增四成，和2016年相比，增加近一倍；其次為新北，年增近三成；台中、台南不增反減。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，法拍移轉過去被視為房市景氣反指標，法拍移轉量愈多，代表淪入法拍的房子愈多，房市愈差。現在情況已有轉變，法拍移轉量某種程度也反應市場信心，移轉量增加，代表房市信心升高，民眾願意出手買屋。

根據內政部統計資料，全國法拍移轉件數自2009年以後，從2.8萬件一路下降，相隔八年後，2017年首見回升，但僅小升200多件至4,899件，去年則進一步突破五千大關，至5,234件，年增7%。

觀察六都，新北市全年法拍移轉936件最多，其次為高雄900件，台北市698件。

以增幅來看，桃園這兩年增加最明顯，2016年僅287件，2017年達401件，2018年增至560件，兩年增加近一倍。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析認為，桃園在2016年之前，是少數維持交易熱度的行政區，低價案不少，也有許多投資買盤，房子在正常市場多能順利出售，流入法拍不多。

但這兩三年隨著雙北市房價明顯下修，買盤回到雙北，投資客或建商周轉不靈，法拍量增加，加上桃園精華區房價近年上漲不少，回檔有限，不少想住進精華區段的民眾，到法拍市場低價承接法拍屋，法拍移轉量因此大幅增加。

台北、新北情況也有部分類似。郎美囡表示，雖然雙北房價近年有修正，但對買方而言價格仍高。隨部分區域價格回漲，投資人購屋信心回升，自住擔心愈晚買價愈高，去年進場轉趨積極，但一般市場議價空間小，不少人轉入法拍市場找房子。

郎美囡說，目前法拍屋和過往不同，以往法拍屋一拍多低於市價，但現在多和市價相當，甚至高於市價，因此一拍常流標，但二拍、三拍，打八折甚至打到六四折後，條件不錯的房子，多會吸引民眾進場。

郎美囡表示，台中這波房市修正，大幅提高議價空間，尤其南屯區、西屯區的高單價、大坪數房屋，屋主大都有感降價，也帶動周邊區域的房價修正，加上重劃區近年推案開價平實，買方在一般市場即可找到理想物件，法拍拍定量因此減少。

至於台南市，由於新案價格仍低，且新推案大多為有管理的社區，法拍市場的價格及選擇性未必理想，買方到法拍市場尋寶的意願相對低，移轉量也因此連兩年下滑。

內政部統計顯示，法拍市場熱度上升。以六都來看，桃園增溫最明顯，年增四成，和201...
內政部統計顯示，法拍市場熱度上升。以六都來看，桃園增溫最明顯，年增四成，和2016年相比，增加近一倍。記者游智文／攝影
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資料來源／內政部
資料來源／內政部
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房市房價

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