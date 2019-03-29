台中市喜圓逢CNC協會理事長 林釗宏接任

2019-03-29 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由中部地區50家CNC關聯企業籌組的「台中市喜圓逢CNC協會 」，將於今（29）日下午在台中工業區的新幹線花園酒店舉行理事長交接典禮，新任理事長由林釗宏接任。

林釗宏目前擔任上研機電公司總經理，專精機械手臂與自動化搬運設備，被視為是協助企業邁向自動化生產的重要推手。

面對全球產業智慧發展的趨勢，上研公司更開發創新產品「可移動料台」，結合AGV無人搬運車與機械手，是台灣中小企業邁向智慧製造的「第一部」。

林釗宏表示，CNC工具機是台中地區最具知名度的代表性產業，也是支撐中台灣經貿發展的關鍵產業。

然而，面對紅色供應鏈崛起，與美中貿易戰的雙重夾擊，國內CNC工具機產業遭遇前所未有的經營變局。

為開拓發展新空間與契機，「台中市喜圓逢CNC協會」計畫藉由強化關聯產業之間的資源流通、智慧串聯，以及製造互補等營運策略，產生化零為整的系統整合力量，進一步創造巨大的產業價值鏈優勢，突破環境劇烈變動困境。

目前，協會會員公司包括翌銘興業、喜圓逢、台灣快密刀科技、金巨大、上研機電、紘毅自動化、協穩精密工業、凱鈺機械、詮新工業、盛鈺精機、佳泰企業、台灣歐力士、建成精密等。