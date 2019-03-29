高雄豪宅「溫莎堡」法拍 低底價含2平面車位
行政執行署高雄分署下周二下午3點舉辦4月份的「123聯合拍賣會」，此次拍賣物將有位於農十六特區豪宅社區「溫莎堡」的6樓，含2個平面停車位，底價1452萬元，該建物位於重劃區正中心與未來輕軌捷運站旁，高雄分署透露為最後一拍，底價已減至最低，機會難得，有意民眾要把握。
高雄分署指出，「溫莎堡」建案為巴洛克式風格，2012年完工，共195戶，位於鼓山區富農路156號內，大樓門前為明星學區龍華國小，後方為凹子底森林公園，徒步5分鐘可抵達凹子底捷運站；此次標的物位於6樓，還含2個平面車位，拍賣底價1452萬元，投標保證金294萬4000元，拍定後點交。
此次另還推出「SPECTRONIC」32吋液晶電視，市價4900元僅賣2500元、「BANANA MONKEY」衣服原價1000多元只賣100、200元、牛軋糖原價每包160元只賣115元，均以親民價格變賣。
高雄分署提醒，高雄分署與聯合信用卡處理中心合作，應買人可持23家銀行信用卡，臨櫃繳納拍賣價金；有意購買汽車民眾可先於當天下午1至2點到高雄地檢署南區大型贓物庫，地址前鎮區草衙二路50號，拍賣資訊可洽高雄分署網站查詢，www.ksy.moj.gov.tw/mp039.html。
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