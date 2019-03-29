高雄豪宅「溫莎堡」法拍 低底價含2平面車位

2019-03-29 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



行政執行署高雄分署下周二下午3點舉辦4月份的「123聯合拍賣會」，此次拍賣物將有位於農十六特區豪宅社區「溫莎堡」的6樓，含2個平面停車位，底價1452萬元，該建物位於重劃區正中心與未來輕軌捷運站旁，高雄分署透露為最後一拍，底價已減至最低，機會難得，有意民眾要把握。

高雄分署指出，「溫莎堡」建案為巴洛克式風格，2012年完工，共195戶，位於鼓山區富農路156號內，大樓門前為明星學區龍華國小，後方為凹子底森林公園，徒步5分鐘可抵達凹子底捷運站；此次標的物位於6樓，還含2個平面車位，拍賣底價1452萬元，投標保證金294萬4000元，拍定後點交。

此次另還推出「SPECTRONIC」32吋液晶電視，市價4900元僅賣2500元、「BANANA MONKEY」衣服原價1000多元只賣100、200元、牛軋糖原價每包160元只賣115元，均以親民價格變賣。