金車柏克金啤酒 找周興哲力挺

2019-03-28 22:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



金車柏克金啤酒 Buckskin Beer 今（28）日公布周興哲成為品牌年度代言人，這是周興哲出道以來首次代言酒類產品，也是金車柏克金的首位代言人。

今日記者會上，周興哲化身為柏克金調酒師，嘗試以新品「三月啤酒 Märzen」來調酒，把平常創作詞曲的才能發揮在製作調酒上，帥氣模樣搭配調酒中充滿春天氣息的元素，讓現場眾人直呼戀愛了。

他笑說這是自己第一次當調酒師，目前試過的人還沒有說不好喝的，是一款很適合在家裡嘗試的入門調酒。

柏克金代言人周興哲在首支廣告中，展現不同於平常抒情暖男的形象，可以看到他穿著全套冰上曲棍球裝，靈活地在場上穿梭運球，他驕傲地說，畫面中不管是俐落的冰上運球，還是帥氣剎車鏟起冰屑，每個畫面都是自己親身拍攝，而且幾乎沒什麼 NG。

至於當初開始玩冰上曲棍球的原因，則是自己喜歡挑戰，高中特意選擇台灣比較少見的運動來嘗試。廣告中也充分展現周興哲在音樂創作上堅持不凡的精神，因為堅持完美絕不妥協，才能成就每一場不凡的演出。

周興哲表示：「自己喜歡挑戰，在音樂和創作上的堅持，跟柏克金啤酒堅守德國純正製酒工藝、追求完美釀出每一瓶新鮮好喝、經典道地的德式啤酒精神一致，很開心被柏克金認同而成為首位代言人。」

這是周興哲首度代言啤酒，事實上，他本來就對啤酒略有研究，雖然給人溫柔形象，但他也熱愛運動，除了打籃球，他在國外也常常去滑雪，結束時習慣來碗熱騰騰的拉麵配冰涼的啤酒，會覺得非常幸福；另外自己在創作時也會小酌一點，他笑說自己在微醺時的創作靈感會特別好，EP 中蠻多首歌曲靈感都是微醺時激發出來的，所以這次擔任柏克金啤酒代言人，應該有更多機會可以邊喝啤酒邊創作，會努力生出新作品與大家見面。

而跟朋友聚會時，也習慣邊喝點小酒邊聊天，周興哲謙稱自己的酒量還不錯，可以喝完啤酒再喝威士忌還很清醒。

聊到這次代言，周興哲表示自己很喜歡嘗試新事物，剛好這次代言柏克金啤酒有很多不同的體驗，像是第一次拍電視廣告、廣告歌曲也是自己的新歌，非常期待接下來可以在電視、網路和公車上看到自己的廣告；而調酒也是第一次嘗試，也因為這次代言讓自己對啤酒的認識更多了，很喜歡這種自我突破、不斷往前進的感覺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康