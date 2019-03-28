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台中新光三越「初夏購物節」首七日天天抽機票

2019-03-28 19:55經濟日報 記者宋健生╱即時報導

備受矚目的台中新光三越百貨「2019初夏購物節」，將從4月3日起開打，VIP預購則於明天登場，為母親節檔期暖身。新光三越表示，這檔購物節促銷預計可帶動19.2億元營收，較去年同期增長3%。

台中新光三越去年營收185.5億元，逆勢成長6%，第八度蟬聯全台百貨「店王」寶座，今年第1季營收目標訂在40.8億元、年增約1.2%。

在年度首檔促銷旺季的母親節前夕，新光三越「2019初夏購物節」從4月3日至24日，祭出化妝品滿3,000送300；全館滿5,000送500；名品、大家電區、法雅客、[I]Store單筆滿1萬送500禮券等，好康全面大放送。

新光三越表示，這次化妝品最強四大集團、19個品牌，聯手首七日天天抽台北-東京來回機票，還有60萬組優惠組強攻。skm pay全台獨家破盤價，標榜超過500組以上優惠限定組，使用skm pay線上支付最超值。

另外，新光三越也提供「10大遊日必購夯品總盤點最佳優惠」，包括超人氣餐廚品牌BRUNO、時尚美型烤麵包神器BALMUDA、吹髮神器PANAS NIC奈米水離子吹風機、料理神器SHARP水波爐等，不但享日本同步，再享新光三越禮券、最高七折優惠。

備受矚目的台中新光三越百貨「2019初夏購物節」，大手筆祭出首七日天天抽機票活動...
備受矚目的台中新光三越百貨「2019初夏購物節」，大手筆祭出首七日天天抽機票活動。記者宋健生／攝影
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新光三越營收

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